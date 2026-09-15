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El Salvador suma nueva conexión con España tras el inicio de vuelos de Iberojet

Iberojet apuesta por una operación de mayor capacidad, ya que sus Airbus A350-900 cuentan con 432 asientos en clase única, frente a los 288 pasajeros que puede transportar el A330-200 utilizado por Iberia en esta ruta.

Por revistaeyn.com La aerolínea española Iberojet inició sus operaciones entre España y El Salvador, con la llegada del vuelo inaugural procedente de Madrid, una nueva conexión que amplía la oferta aérea entre Centroamérica y Europa y coloca al país como el sexto destino de la compañía en Latinoamérica y el Caribe. La compañía operará dos vuelos semanales mediante una modalidad de triangulación que conecta El Salvador con Madrid y Barcelona.

Los domingos, el vuelo E9 865 saldrá de Madrid a las 21:25 y llegará a El Salvador a las 0:45 del lunes. Ese mismo día, a las 3:45, partirá hacia Barcelona, donde aterrizará a las 22:30. Los martes, el vuelo E9 867 despegará de Barcelona a la 1:55 para llegar a El Salvador a las 5:30. Posteriormente, el vuelo E9 865 saldrá de San Salvador a las 8:30 con destino a Madrid, donde llegará a las 3:00 del día siguiente. Los horarios corresponden a las horas locales de cada aeropuerto. Con esta operación, El Salvador se suma a Cancún, Punta Cana, Querétaro, San José de Costa Rica y Tegucigalpa-Palmerola como los destinos de Iberojet en Latinoamérica y el Caribe. La llegada de la aerolínea incrementa además la competencia en la ruta hacia España. Actualmente, Iberia mantiene un vuelo diario entre Madrid y El Salvador, mientras que Air Europa tiene previsto comenzar a operar tres frecuencias semanales desde diciembre con aeronaves Boeing 787-8.