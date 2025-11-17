Alphabet entra en la cartera de inversiones de Warren Buffett

Empresas & Management

Buffett afirmó que se está preparando para ceder las riendas de Berkshire en 2026 y que va a acelerar la transferencia de sus acciones a las fundaciones filantrópicas de sus hijos.

Por Agencia EFE Warren Buffett, a través de su conglomerado Berkshire Hathaway, reveló que posee acciones de Alphabet por valor de US$4.300 millones, convirtiendo al gigante en su décima mayor participación al cierre de septiembre, según un informe presentado ante los reguladores. Se trata de un movimiento poco habitual dentro de la estrategia del llamado 'Oráculo de Omaha', dado que el magnate ha evitado históricamente invertir en tecnológicas que crecen rápido en bolsa para apostar en su lugar por negocios con flujos de caja sostenibles.

En el informe, Berkshire señala que su participación en Alphabet asciende a US$4.300 millones al término del tercer trimestre, agregando que considera a la empresa más como una compañía de productos de consumo que un actor puramente tecnológico. Las acciones de Alphabet han subido en bolsa un 46 % este año gracias al fuerte aumento de la demanda de la inteligencia artificial (IA), que ha impulsado sus negocios en la nube. Por otra parte, Berkshire aún posee acciones en Apple, si bien disminuyó su inversión allí en un 15 % adicional en el tercer trimestre, sumando ahora 60.700 millones de dólares, recoge la cadena CNBC. Buffett, de 95 años, realizó una sorprendente venta masiva de acciones de Apple en 2024, reduciendo en dos tercios las acciones que poseía.