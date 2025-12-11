El Salvador y Costa Rica firman alianza para combatir el crimen organizado

Por revistaeyn.com
Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmaron el acuerdo de la Declaración de Coatepeque con el cual crearon el “Escudo de las Américas”, una alianza entre ambas naciones para unir esfuerzos en seguridad, desarrollo y coordinación regional.
Con este acuerdo, El Salvador y Costa Rica compartirán capacidades para combatir el crimen organizado, fortalecer la protección de sus naciones, impulsar el desarrollo económico y abrir un camino de cooperación que podrá integrar a más países en el futuro.
Según informó el Gobierno de El Salvador, El Escudo de las Américas permitirá compartir información clave y coordinar operaciones de seguridad conjuntas, desmantelar redes criminales que operan en ambos países, impulsar el comercio, la inversión, la logística y la innovación y abrir espacio para que más países se unan a esta visión.
“El año pasado tuvimos una visita a Costa Rica e iniciamos el trabajo que hoy está dando frutos. Hablamos de muchos temas, yo decía que tenemos mucho que aprender de Costa Rica pero en lo que podemos apoyarles es en el tema de seguridad que es el problema que están teniendo ahorita en su país y que el Presidente Chaves tiene toda la voluntad de resolver”, dijo Bukele.
“Podemos apoyarles con nuestra experiencia en el combate a la criminalidad, en el desmantelamiento de las estructuras criminales, en el manejo de sistemas penitenciarios y en reformas de ley para erradicar el crimen y, como dije hace un rato, nos falta mucho, en muchos temas, pero en seguridad nos falta nada o muy poco”, agregó el mandatario salvadoreño.
Por su parte Chaves agradeció el acompañamiento que brindó el Gobierno de Bukele al pueblo costarricense en noviembre de 2024.
“Costa Rica expresa todavía, y lo hará por años, su agradecimiento profundo al pueblo salvadoreño y a usted personalmente (Presidente Bukele) por el apoyo que nos dio con sus brigadas cuando el huracán Rafael golpeó a nuestro país. Ustedes no pidieron nada, no tuvo cálculo político, señor Presidente, no tuvo pretextos. Lo que tuvo fue valentía para ser solidario; lo que tuvo fue un profundo amor por el prójimo y la fortaleza, para despejar caminos y obstáculos y llevar alimentos y rescatar vidas en nuestra patria”, expresó Chaves.