El Salvador y Costa Rica firman alianza para combatir el crimen organizado

Por revistaeyn.com Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmaron el acuerdo de la Declaración de Coatepeque con el cual crearon el “Escudo de las Américas”, una alianza entre ambas naciones para unir esfuerzos en seguridad, desarrollo y coordinación regional.

Con este acuerdo, El Salvador y Costa Rica compartirán capacidades para combatir el crimen organizado, fortalecer la protección de sus naciones, impulsar el desarrollo económico y abrir un camino de cooperación que podrá integrar a más países en el futuro.

Según informó el Gobierno de El Salvador, El Escudo de las Américas permitirá compartir información clave y coordinar operaciones de seguridad conjuntas, desmantelar redes criminales que operan en ambos países, impulsar el comercio, la inversión, la logística y la innovación y abrir espacio para que más países se unan a esta visión. “El año pasado tuvimos una visita a Costa Rica e iniciamos el trabajo que hoy está dando frutos. Hablamos de muchos temas, yo decía que tenemos mucho que aprender de Costa Rica pero en lo que podemos apoyarles es en el tema de seguridad que es el problema que están teniendo ahorita en su país y que el Presidente Chaves tiene toda la voluntad de resolver”, dijo Bukele.