BlackRock pone a la venta el 7 % del capital de Naturgy

La venta, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, se articula mediante una colocación coordinada por J.P. Morgan, cuyo precio final se conocerá mañana.

POR EFE El fondo Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por la gestora de inversión BlackRock, ha anunciado este miércoles una colocación acelerada de títulos de Naturgy que representan el 7,1 % del capital social de la compañía. El paquete de 69 millones de acciones tiene un valor de unos 1.800 millones de euros, según el precio de los títulos hoy en el mercado bursátil.

Tras esa desinversión, avanzada a través de una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el fondo pasará de controlar un 18,5 % del capital a un 11,4 %, mientras que CriteriaCaixa se mantiene con un 24 %.

Aumento del capital flotante de la energética

Fuentes de Naturgy han explicado a EFE que el aumento del capital flotante de la energética es uno de los objetivos clave del plan estratégico hasta el año 2027 y que esta operación lo refuerza. La venta, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, se articula mediante una colocación coordinada por J.P. Morgan, cuyo precio final se conocerá mañana.

Reducción tras la autoopa