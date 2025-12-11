BlackRock pone a la venta el 7 % del capital de Naturgy

POR EFE
El fondo Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por la gestora de inversión BlackRock, ha anunciado este miércoles una colocación acelerada de títulos de Naturgy que representan el 7,1 % del capital social de la compañía.
El paquete de 69 millones de acciones tiene un valor de unos 1.800 millones de euros, según el precio de los títulos hoy en el mercado bursátil.
Tras esa desinversión, avanzada a través de una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el fondo pasará de controlar un 18,5 % del capital a un 11,4 %, mientras que CriteriaCaixa se mantiene con un 24 %.
Aumento del capital flotante de la energética
Fuentes de Naturgy han explicado a EFE que el aumento del capital flotante de la energética es uno de los objetivos clave del plan estratégico hasta el año 2027 y que esta operación lo refuerza.
La venta, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, se articula mediante una colocación coordinada por J.P. Morgan, cuyo precio final se conocerá mañana.
Reducción tras la autoopa
GIP fue uno de los accionistas que acudió a la autoopa de Naturgy este año, maniobra con la que redujo su peso en el accionariado desde el 20,64 % hasta el 18,5 %.
También Criteria y la australiana IFM (15,16 %) redujeron entonces su participación en la multinacional, en una operación diseñada para elevar paulatinamente el ‘free-float’ y lograr así retornar a los principales índices bursátiles, entre ellos los de la familia MSCI, cuyo umbral mínimo de capital flotante se sitúa en el 15 %.
Naturgy, que ha ido reduciendo su autocartera hasta el actual 0,94 %, ejecutó el pasado 25 de noviembre su regreso a esos índices, que actúan como referencia en los mercados financieros globales y son utilizados por inversores, gestores de fondos y analistas.
La compañía sostuvo entonces que considera que el regreso a los MSCI contribuirá a mejorar su visibilidad en los mercados de capitales y ampliar su base potencial de inversores institucionales.