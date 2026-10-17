La escasez de talento desafía la transformación de la agroindustria

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Según ManpowerGroup, la transformación del sector está ampliando la demanda de perfiles especializados, en un contexto en el que la disponibilidad de estas capacidades se convierte en un factor estratégico para las empresas.

Por revistaeyn.com La agroindustria enfrenta un desafío que va más allá de la modernización de sus procesos: encontrar personal con las competencias necesarias para responder a una producción cada vez más tecnológica, eficiente y sostenible. Según ManpowerGroup, la transformación del sector está ampliando la demanda de perfiles especializados, en un contexto en el que la disponibilidad de estas capacidades se convierte en un factor estratégico para las empresas.

La incorporación de herramientas digitales, inteligencia artificial, automatización, biotecnología y análisis de datos está redefiniendo las actividades agrícolas y los conocimientos que requiere la cadena productiva. Esta evolución ocurre, además, ante la presión de alimentar a una población creciente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que será necesario producir cerca de 70 % más alimentos hacia 2050. En ese escenario, ManpowerGroup advierte que “la clave está precisamente en la combinación de conocimientos”, ya que la experiencia agronómica debe complementarse con capacidades tecnológicas que permitan interpretar información, anticipar riesgos y mejorar las decisiones de producción. Entre los perfiles que ganan relevancia figuran ingenieros agrónomos con competencias digitales, especialistas en datos e inteligencia artificial, expertos en biotecnología y sostenibilidad, así como profesionales dedicados al desarrollo de soluciones tecnológicas y sistemas automatizados.