Liderar en tiempos de cambio: el nuevo reto que enfrentan las empresas

Empresas & Management

Los líderes deben facilitar conversaciones transparentes, ofrecer contexto y promover el desarrollo de nuevas competencias que permitan afrontar el cambio con mayor confianza.

Por revistaeyn.com La aceleración tecnológica, la adopción de la inteligencia artificial (IA) y las nuevas exigencias del mercado laboral están redefiniendo el papel de los líderes dentro de las organizaciones. En un escenario donde los procesos, las herramientas y las funciones evolucionan de forma permanente, las empresas enfrentan un desafío que va más allá de la inversión en tecnología: desarrollar liderazgos capaces de brindar dirección, confianza y estabilidad en medio de la incertidumbre.

De acuerdo con ManpowerGroup, el modelo tradicional de liderazgo, basado en el control y la supervisión de estructuras estables, ha quedado rezagado frente a una realidad en la que los equipos deben adaptarse continuamente a nuevos retos. Hoy, además de cumplir objetivos, los líderes están llamados a acompañar a las personas durante los procesos de transformación, gestionar la incertidumbre y fortalecer la confianza dentro de las organizaciones. "Las organizaciones necesitan desarrollar nuevas formas de liderazgo, que sean capaces de brindar dirección, confianza y estabilidad en medio de la incertidumbre. Hasta no hace mucho tiempo, quien era nombrado líder sabía perfectamente lo que implicaba su nuevo rol: controlar y dar las indicaciones que debían ser seguidas casi sin cuestionarse", señala ManpowerGroup. El reto cobra mayor relevancia en un contexto donde la tecnología avanza a gran velocidad. Aunque muchas empresas han destinado recursos a la automatización, la digitalización y la capacitación técnica, el liderazgo continúa siendo uno de los principales desafíos.