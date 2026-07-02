Liderar en tiempos de cambio: el nuevo reto que enfrentan las empresas

Por revistaeyn.com
La aceleración tecnológica, la adopción de la inteligencia artificial (IA) y las nuevas exigencias del mercado laboral están redefiniendo el papel de los líderes dentro de las organizaciones.
En un escenario donde los procesos, las herramientas y las funciones evolucionan de forma permanente, las empresas enfrentan un desafío que va más allá de la inversión en tecnología: desarrollar liderazgos capaces de brindar dirección, confianza y estabilidad en medio de la incertidumbre.
De acuerdo con ManpowerGroup, el modelo tradicional de liderazgo, basado en el control y la supervisión de estructuras estables, ha quedado rezagado frente a una realidad en la que los equipos deben adaptarse continuamente a nuevos retos. Hoy, además de cumplir objetivos, los líderes están llamados a acompañar a las personas durante los procesos de transformación, gestionar la incertidumbre y fortalecer la confianza dentro de las organizaciones.
"Las organizaciones necesitan desarrollar nuevas formas de liderazgo, que sean capaces de brindar dirección, confianza y estabilidad en medio de la incertidumbre. Hasta no hace mucho tiempo, quien era nombrado líder sabía perfectamente lo que implicaba su nuevo rol: controlar y dar las indicaciones que debían ser seguidas casi sin cuestionarse", señala ManpowerGroup.
El reto cobra mayor relevancia en un contexto donde la tecnología avanza a gran velocidad. Aunque muchas empresas han destinado recursos a la automatización, la digitalización y la capacitación técnica, el liderazgo continúa siendo uno de los principales desafíos.
Esta necesidad también es respaldada por el más reciente informe sobre el mercado laboral de Deloitte, citado por ManpowerGroup, según el cual el 73 % de los ejecutivos y el 72 % de los trabajadores consideran prioritario encontrar nuevas formas de equilibrar la adaptabilidad organizacional con la necesidad humana de estabilidad.
"El desafío ya no consiste únicamente en tomar decisiones acertadas, sino también en ayudar a que los equipos comprendan hacia dónde va la organización y cuál es su lugar dentro de esa transformación. Cuanto más tecnológica se vuelve una organización, más importantes resultan las capacidades humanas de quienes la conducen", destaca ManpowerGroup.
La llegada de la IA también ha profundizado las diferencias entre quienes adoptan rápidamente estas herramientas y quienes sienten incertidumbre por el impacto que podrían tener en sus funciones o en su futuro laboral.
Para ManpowerGroup, las habilidades humanas como la empatía, la escucha activa, la comunicación efectiva y la capacidad de generar confianza se consolidan como competencias esenciales para dirigir equipos en constante transformación.
Asimismo, el aprendizaje continuo deja de ser una opción para convertirse en una responsabilidad compartida entre organizaciones, líderes y colaboradores.