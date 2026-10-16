México y Centroamérica buscan respuestas coordinadas ante el gusano barrenador

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IICA busca anticipar escenarios de riesgo y orientar medidas de prevención y respuesta que reduzcan el impacto del gusano barrenador sobre la ganadería y las familias que dependen de ella.

Por Agencia EFE Expertos de México y Centroamérica abogaron este jueves por respuestas regionales coordinadas para enfrentar al gusano barrenador, una plaga que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres e incluso a los humanos. "Las amenazas sanitarias que trascienden las fronteras requieren respuestas coordinadas sustentadas en información oportuna, análisis de riesgo y una sólida articulación institucional", declaró en un comunicado del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la funcionaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, René Hernández.

El IICA informó que representantes de los servicios veterinarios y autoridades sanitarias de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá participaron en la primera reunión del Grupo Técnico Regional del Centro Regional de Inteligencia Sanitaria para el Gusano Barrenador del Ganado (CRIS-GBG), iniciativa impulsada conjuntamente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México y el IICA. Esta iniciativa regional busca impulsar respuestas coordinadas en la región para anticipar escenarios de riesgo y orientar medidas de prevención y respuesta que reduzcan el impacto del gusano barrenador sobre la ganadería y las familias que dependen de ella. Uno de los primeros pasos del grupo técnico regional será identificar las capacidades existentes, las principales brechas y las oportunidades de cooperación entre los países, una evaluación cuyos resultados permitirán definir prioridades y elaborar un plan regional que oriente la cooperación hacia las necesidades concretas de los países y fortalecer sus capacidades para proteger el patrimonio pecuario y responder ante la plaga, afirmó el IICA.