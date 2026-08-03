¿Se están formando a los jóvenes para empleos que realmente existen?

Al mismo tiempo, las empresas siguen señalando dificultades para cubrir determinadas posiciones, especialmente aquellas vinculadas a tecnología, análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, ingeniería y habilidades digitales.

Conseguir el primer empleo nunca fue sencillo. Sin embargo, en los últimos años el desafío parece haberse vuelto aún más complejo. Muchos jóvenes terminan sus estudios con expectativas de inserción laboral que no siempre coinciden con la realidad que encuentran al comenzar su búsqueda.

ManpowerGroup señala que la transformación digital, la automatización y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) están modificando la naturaleza de muchos empleos a una velocidad que desafía incluso a los sistemas educativos más dinámicos.

"En este contexto, los conocimientos técnicos siguen siendo importantes, pero ya no son suficientes por sí solos. Hoy las empresas valoran cada vez más habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo y la adaptabilidad", señala ManpowerGroup.

Paradójicamente, muchas de estas capacidades no se desarrollan exclusivamente dentro de un aula. Requieren experiencias prácticas, trabajo en proyectos, interacción con equipos diversos y exposición a desafíos reales. Por eso, es preciso fortalecer los puentes entre el mundo educativo y el mundo laboral.

"En este sentido, las organizaciones deben cambiar su paradigma de búsqueda. Por ejemplo, en lugar de demandar una persona con experiencia, hoy hacen foco en contratar a quien tenga potencial de aprendizaje y capacidad de desarrollo", indica ManpowerGroup.