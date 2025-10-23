La hondureña Diunsa en expansión

Empresas & Management

La cadena departamental hondureña ejecuta un ambicioso plan de expansión y diversificación. En la hoja de ruta ya aparece la intención de aterrizar en nuevos mercados en la región.

Por José A. Barrera - Estrategia & Negocios La Distribuidora Universal S.A. (Diunsa) se alista para llegar a las cinco décadas de operaciones como protagonistas del retail en el mercado hondureño. Bajo la dirección de su Presidente Ejecutivo, Mario Roberto Faraj, la cadena desarrolla un ambicioso plan de inversiones deUS$50 millones con los que la marca no sólo crece en presencia, sino también en formatos. Una de sus últimas inversiones es por unos L200 millones (alrededor de US$7,6 millones) en la localidad de Villanueva, en el departamento de Cortés (unos 225 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a 25 km de San Pedro Sula), donde se construye una nueva tienda de 4.200 m2, como parte de una estrategia de acercar la oferta comercial a nuevas comunidades. Desde 2022, la empresa decidió ampliar su portafolio y pasó de contar con la marca de tienda departamentales Diunsa a sumar dos nuevos conceptos enfocados en deportes y hogar.

Faraj dijo a Estrategia & Negocios que el desarrollo de nuevos formatos responde a los cambios del mercado y asegurar la cercanía con nuevos consumidores. “Pasamos de seis tiendas Diunsa en 2021 a 15 tiendas Diunsa, Diunsa ElectroHogar y Sportia en 2024, además de nuestro canal de ventas en línea y la implementación de soluciones como CrediDiunsa”, apuntó.

El plan rinde resultados. De acuerdo con el empresario, la compañía en tres años reportó un crecimiento de su huella comercial en un 36%, lo que implica también un aumento en el volumen de negocios.

“Nuestro enfoque actual es fortalecer nuestra presencia en el territorio nacional, llegando a más zonas urbanas y semiurbanas donde existe demanda por nuestros productos y servicios”, dijo sobre las decisiones de nuevas localidades, las que, añadió “se toman a partir de criterios estratégicos y operativos” que incluyen el desarrollo de nuevas apuestas.

La compañía tiene en plan abrir más tiendas y cubrir seis o siete ciudades adicionales. “Actualmente contamos con 1.600 colaboradores, más los temporales, y vamos a superar los 2.000 en los próximos años”, dijo.

FORMATOS ESPECIALIZADOS

“En los últimos años hemos apostado por formatos especializados que nos permiten responder de forma más precisa a las distintas necesidades del mercado. Diunsa ElectroHogar está enfocado en electrodomésticos y artículos para el hogar, con una propuesta accesible y práctica. Sportia, por su parte, está dedicado a artículos deportivos, que ha crecido con una identidad propia y una oferta orientada al bienestar y el estilo de vida activo”, apuntó Faraj. Las decisiones de dónde abrir un nuevo punto de venta, explicó, responden a un análisis integral en el que se consideran factores como el potencial de crecimiento dela zona, los indicadores económicos locales, la accesibilidad logística, la cercanía con públicos clave y la capacidad para generar impacto positivo a nivel social y económico.“

También evaluamos la complementariedad con nuestra red actual y las posibilidades de eficiencia operativa. No se trata sólo de abrir tiendas, sino de garantizar que cada punto responda a una necesidad real del mercado y esté alineado con nuestra capacidad de servicio”, reiteró.

Estas condiciones no sólo alimentan el desarrollo dela empresa en Honduras, ya que también está en el radar la ruta de la expansión a la región. “Tenemos la firme intención de continuar creciendo en Honduras y no vemos lejana una posible expansión en el mercado centroamericano”, adelantó.



UN MERCADO DINÁMICO