La IED anunciada en 2025 rondará los US$840 billones y se concentra en IA y semiconductores

Empresas & Management

Uno de los hallazgos del informe sobre Inversión Extranjera Directa, IED del McKinsey Global Institute, es que los anuncios relacionados a este indicador económico ocurren cada vez más entre países geopolíticamente más cercanos, pero con variaciones.

Por revistaeyn.com La inversión extranjera directa (IED) avanza con apuestas ambiciosas que se apartan de los sectores tradicionales para impulsar las industrias del futuro. Según el reciente informe del McKinsey Global Institute (MGI), “El cambio en la IED: cómo la inversión extranjera directa de hoy puede dar forma a la industria y el comercio del mañana”, entre las industrias que darán forma al futuro se incluyen los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial (IA), las instalaciones de fabricación de semiconductores (fábricas), las instalaciones de fabricación de vehículos eléctricos (VE) y baterías, y una amplia gama de otras industrias manufactureras avanzadas, desde la farmacéutica hasta la robótica.

El análisis de MGI, que abarcó unos 200.000 proyectos de IED anunciados entre 2015 y mayo de 2025, indica que los anuncios de IED ocurren cada vez más entre países geopolíticamente más cercanos, pero con variaciones. China pasó de ser un receptor neto a un inversor prominente aumentando los anuncios hacia Oriente Medio, América Latina y Europa en más de dos tercios. El informe enfatiza que América Latina, Oriente Medio y África han concentrado una proporción significativa de la inversión transfronteriza en el sector energético, por encima de otras regiones, tendencia que se ha acentuado desde 2022. En todos los mercados, los proyectos de energía aportaron más del 18 % al incremento de la IED anunciada en comparación con los niveles observados en el período 2015- 2019. En lo que va de 2025, la tasa global de anuncios de IED se ha estabilizado en medio de una atención mundial aún mayor hacia las industrias que darán forma al futuro. El mayor crecimiento de las inversiones anunciadas, incluidas las de 2025, corresponde a la infraestructura de IA y los semiconductores. Los anuncios en estas áreas están en camino de alcanzar los US$840 billones, frente a la media anual de US$490 billones desde 2022, impulsados en su totalidad por el aumento de los centros de datos a nivel mundial y de las fábricas de semiconductores, especialmente en Estados Unidos.