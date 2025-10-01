Prent expande sus operaciones en Costa Rica con una nueva planta de manufactura

Empresas & Management

La nueva planta de manufactura de Prent en Costa Rica se ubicará en el proyecto de uso mixto Savia en Heredia y tendrá una extensión de 4.500 m2.

Por revistaeyn.com La firma estadounidense Prent Corporation de desarrollo de soluciones de empaques, bandejas y componentes termoformados a la medida para la industria médica, anunció que construirá una nueva planta de manufactura en Heredia, Costa Rica. A través de la instalación, que iniciará operaciones a mediados de 2027, la compañía proyecta la creación de entre 30 y 40 nuevos empleos en posiciones especializadas y operativas. El proceso de contratación de dicho personal iniciará tres o cuatro meses previos a la inauguración del recinto.

Durante más de diez años, Prent ha consolidado su presencia en Costa Rica mediante la incorporación de tecnologías propias, incluyendo el diseño y fabricación interna de sus máquinas termoformadoras. La nueva planta incorporará la versión más avanzada de estos equipos, así como espacios adicionales de almacenamiento y un cuarto limpio de clase 7. El ministro de Comercio Exterior Manuel Tovar manifestó estar muy satisfecho con “la construcción de la nueva planta de manufactura de lafirma estadounidense Prent Corporation, que reafirma la capacidad de Costa Rica para atraer inversión de alto valor. La nueva planta de manufactura de Prent en Costa Rica se ubicará en el proyecto de uso mixto Savia en Heredia y tendrá una extensión de 4.500 m2.