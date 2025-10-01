Centroamérica & Mundo

El Salvador: Flujo de inversión extranjera fue de US$45,2 millones en segundo trimestre

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Salvador registró un flujo de inversión extranjera directa de US$45,2 millones en el segundo trimestre de 2025, reporta el Banco Central de Reserva (BCR). Dicho monto representa una caída del 86 % comparada con los US$316 millones de flujo de inversión extranjera que el país centroamericano registró en el primer trimestre del presente año.

Además es la cifra de inversión más baja desde el segundo trimestre del año pasado cuando el BCR reportó un -US$29,7 millones. Los flujos o transacciones netas ofrecen información del financiamiento de la actividad inversora en El Salvador desde el exterior, durante un periodo dado. Surgen de la interacción entre inversores directos, empresas de inversión directa y otras empresas afiliadas, y no de otras actividades de financiación (banca local o extranjera, emisión de títulos de deuda, etc.) ni de las operaciones de estas empresas en términos generales.