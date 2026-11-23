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La proteína y los alimentos frescos ganan espacio en la góndola centroamericana

En Centroamérica, los datos de NielsenIQ muestran que, aun con esa presión sobre el bolsillo, crecen las ventas de productos con proteína añadida y de alimentos frescos. El desafío para fabricantes y supermercados es ofrecer beneficios nutricionales comprobables a precios que el comprador pueda pagar.

Por: Ricardo Mote (Managing Director Central America & Caribbean, NielsenIQ) Durante décadas, la ecuación del comercio minorista parecía simple: el valor se medía casi de forma exclusiva en el precio. Si un producto era accesible, tenía asegurado un espacio en la canasta. Sin embargo, los datos más recientes de medición de mercado y paneles de compradores de NielsenIQ (NIQ) en Centroamérica nos confirman que estamos ante un cambio de paradigma: el consumidor actual no solo busca cuidar su presupuesto, sino proteger su calidad de vida. De acuerdo con el estudio global Consumer Outlook 2027, el 64% de los consumidores latinoamericanos busca controlar los costos de su canasta básica. Pero en medio de esta racionalización del gasto, presenciamos una paradoja clave para la toma de decisiones: el bienestar dejó de ser un atributo premium o aspiracional para convertirse en una exigencia cotidiana de compra. Hoy, la salud y la nutrición son los nuevos grandes diferenciadores de valor en la región.

La proteína y los frescos redefinen la góndola

La proteína y los frescos redefinen la góndola El cambio de mentalidad en Centroamérica forma parte de una tendencia regional contundente. En nuestras encuestas en América Latina, un 74% de los consumidores afirma que la nutrición saludable es más importante en su vida hoy que hace cinco años. Lo verdaderamente relevante para la industria es que, en el mercado centroamericano, este discurso se está traduciendo en transacciones reales en los anaqueles. El caso de la proteína es el mejor ejemplo. Ya no es un nicho exclusivo para deportistas; la proteína se ha establecido en el consumo masivo y el snacking diario. Nuestras auditorías en supermercados (NIQ Retail Index) muestran cómo la adición de proteína impulsa crecimientos a doble dígito en categorías tradicionales en Centroamérica: leches UHT que crecen un 38% en valor y helados funcionales que se disparan un 53%. A la par, nuestro análisis del canal de perecederos (NIQ Perecederos Scantrack) revela que el 62% del crecimiento del segmento de frescos en Centroamérica proviene del consumo diario de carnes y aves (con cortes clave como pechuga de pollo y res), mientras que en mercados como Guatemala y Nicaragua el gasto en frutas y verduras frescas crece a tasas superiores al 12% anual. El comprador está dispuesto a pagar por alimentos que percibe como una inversión directa en su salud.

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