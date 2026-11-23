Por: Ricardo Mote (Managing Director Central America & Caribbean, NielsenIQ)
Durante décadas, la ecuación del comercio minorista parecía simple: el valor se medía casi de forma exclusiva en el precio. Si un producto era accesible, tenía asegurado un espacio en la canasta.
Sin embargo, los datos más recientes de medición de mercado y paneles de compradores de NielsenIQ (NIQ) en Centroamérica nos confirman que estamos ante un cambio de paradigma: el consumidor actual no solo busca cuidar su presupuesto, sino proteger su calidad de vida.
De acuerdo con el estudio global Consumer Outlook 2027, el 64% de los consumidores latinoamericanos busca controlar los costos de su canasta básica.
Pero en medio de esta racionalización del gasto, presenciamos una paradoja clave para la toma de decisiones: el bienestar dejó de ser un atributo premium o aspiracional para convertirse en una exigencia cotidiana de compra.
Hoy, la salud y la nutrición son los nuevos grandes diferenciadores de valor en la región.
La proteína y los frescos redefinen la góndola
La proteína y los frescos redefinen la góndola
El cambio de mentalidad en Centroamérica forma parte de una tendencia regional contundente. En nuestras encuestas en América Latina, un 74% de los consumidores afirma que la nutrición saludable es más importante en su vida hoy que hace cinco años.
Lo verdaderamente relevante para la industria es que, en el mercado centroamericano, este discurso se está traduciendo en transacciones reales en los anaqueles.
El caso de la proteína es el mejor ejemplo. Ya no es un nicho exclusivo para deportistas; la proteína se ha establecido en el consumo masivo y el snacking diario.
Nuestras auditorías en supermercados (NIQ Retail Index) muestran cómo la adición de proteína impulsa crecimientos a doble dígito en categorías tradicionales en Centroamérica: leches UHT que crecen un 38% en valor y helados funcionales que se disparan un 53%.
A la par, nuestro análisis del canal de perecederos (NIQ Perecederos Scantrack) revela que el 62% del crecimiento del segmento de frescos en Centroamérica proviene del consumo diario de carnes y aves (con cortes clave como pechuga de pollo y res), mientras que en mercados como Guatemala y Nicaragua el gasto en frutas y verduras frescas crece a tasas superiores al 12% anual.
El comprador está dispuesto a pagar por alimentos que percibe como una inversión directa en su salud.
Tres decisiones estratégicas para la alta dirección
Frente a un comprador más racional, donde 8 de cada 10 personas ingresan al punto de venta con una lista predeterminada, la capacidad de capturar decisiones de compra espontáneas exige a fabricantes y retailers tres prioridades en su agenda estratégica:
1. Especialización con credibilidad. El consumidor rechaza las promesas genéricas. El 80% valora certificaciones claras y atributos de salud comprobables. La innovación funcional debe basarse en beneficios transparentes y medibles.
2. Eficiencia en la góndola. Los datos de NIQ demuestran que el 80% del volumen de venta se decide por la disponibilidad en el anaquel. Reorganizar el espacio para dar entrada a opciones saludables y convenientes es crucial para proteger el margen.
3.Tecnología enfocada en la experiencia. Desde recomendaciones personalizadas con inteligencia artificial hasta herramientas de optimización en tienda, la tecnología debe eliminar la fricción y facilitar la elección de productos de valor agregado.
El futuro del retail centroamericano no se jugará únicamente en la batalla por el precio más bajo, sino en la capacidad de la industria para responder a la tendencia de bienestar a través de la funcionalidad en la alimentación.
Innovar incorporando atributos nutricionales de valor agregado no solo justifica una nueva variante o un punto de precio premium, sino que le demuestra al consumidor el beneficio real del producto.
Quienes entiendan que esta evolución en la nutrición es el nuevo pilar de la lealtad comercial, estarán asegurando la relevancia de su negocio en los años por venir.-
Fuentes de datos: NIQ Retail Index (RMS), NIQ Perecederos Scantrack CAM, NIQ Consumer Outlook 2027 e informe Global State of Health and Wellness / Harmony on the Shelf.