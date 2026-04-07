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La red 5G de Claro ya alcanza a más de 1,3 millones de personas en Costa Rica

Esta tecnología permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de internet móvil más rápida y con una capacidad superior para conectar múltiples dispositivos de manera simultánea.

Por revistaeyn.com Más de 1,3 millones de personas en las siete provincias de Costa Rica ya pueden usar la red 5G de Claro, disponible sin costo adicional para todos los usuarios postpago y prepago. La mayoría de los usuarios que ya navegan en 5G se concentran en el Gran Área Metropolitana, seguido por Guanacaste, Puntarenas y Limón. La red móvil 5G de Claro representa una evolución en la forma en que las personas se conectan al ofrecer velocidades hasta 10 veces superiores a las redes actuales 4G LTE.

“Con el despliegue de nuestra red 5G marcamos un antes y un después en la historia de las telecomunicaciones en el país. Esta tecnología permite democratizar el acceso a una mejor experiencia digital y acelerar la manera de conectar a más personas con mayor rapidez”, comentó Marcelo Mouzo, Director País de Claro Costa Rica. Mouzo agregó que, “en Claro hemos brindado el internet más rápido del país durante cuatro años consecutivos y continuamos reforzando nuestro compromiso de ofrecer conectividad superior a nuestros clientes impulsando la innovación con conexiones más rápidas y confiables”.