Liberty Costa Rica en alianza con Ericsson lanzan primeros sitios de su red 5G

Por revistaeym.com Liberty Costa Rica, en alianza con Ericsson, anunció el lanzamiento comercial de los primeros sitios de su red 5G en varias regiones, avanzando hacia cobertura nacional prevista para 2026. La red ya está disponible para abonados aprovisionados, y su expansión progresiva llevará conectividad y beneficios a más comunidades, empresas y servicios críticos en todo el país. En pruebas y operación comercial iniciales se han registrado velocidades de descarga superiores a 1 Gbps y velocidades de subida por encima de 100 Mbps.

El despliegue, llevado a cabo por fases con miras a la cobertura nacional prevista para 2026, combina 5G en las bandas de 3.5 GHz y 700 MHz para mejorar la capacidad, la penetración en interiores y la continuidad del servicio. Este hito se produce tras la firma en junio del 2025, de un contrato estratégico entre Liberty Costa Rica y Ericsson para desplegar el primer servicio móvil 5G Standalone (5G SA) en Costa Rica. El turismo es una prioridad en esta fase inicial. La estrategia se centra en áreas turísticas y comerciales, incluyendo partes de Guanacaste, el Pacífico Central y la Zona Norte, con el objetivo de mejorar la experiencia de visitantes y residentes, dinamizar el comercio local y apoyar la creación de empleo.