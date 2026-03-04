Liberty Costa Rica en alianza con Ericsson lanzan primeros sitios de su red 5G

Por revistaeym.com
Liberty Costa Rica, en alianza con Ericsson, anunció el lanzamiento comercial de los primeros sitios de su red 5G en varias regiones, avanzando hacia cobertura nacional prevista para 2026.
La red ya está disponible para abonados aprovisionados, y su expansión progresiva llevará conectividad y beneficios a más comunidades, empresas y servicios críticos en todo el país. En pruebas y operación comercial iniciales se han registrado velocidades de descarga superiores a 1 Gbps y velocidades de subida por encima de 100 Mbps.
El despliegue, llevado a cabo por fases con miras a la cobertura nacional prevista para 2026, combina 5G en las bandas de 3.5 GHz y 700 MHz para mejorar la capacidad, la penetración en interiores y la continuidad del servicio.
Este hito se produce tras la firma en junio del 2025, de un contrato estratégico entre Liberty Costa Rica y Ericsson para desplegar el primer servicio móvil 5G Standalone (5G SA) en Costa Rica.
El turismo es una prioridad en esta fase inicial. La estrategia se centra en áreas turísticas y comerciales, incluyendo partes de Guanacaste, el Pacífico Central y la Zona Norte, con el objetivo de mejorar la experiencia de visitantes y residentes, dinamizar el comercio local y apoyar la creación de empleo.
“Estamos entusiasmados de ver el avance que estamos teniendo con el despliegue de la red 5G de la mano de Ericsson, y continuar con nuestro compromiso por conectar a las comunidades. Queremos contribuir con el desarrollo e impulso económico de Costa Rica, a través de la tecnología”, afirma Johanna Escobar, Gerente General de Liberty Costa Rica.
Sean Cryan, responsable de Larinoamérica Norte y el Caribe en Ericsson, agrega: “Este despliegue refleja nuestro compromiso con la digitalización de Costa Rica —impulsando la conectividad, fortaleciendo sectores estratégicos y creando oportunidades para personas, empresas y comunidades para aprovechar todo el potencial de esta tecnología de próxima generación.”
Las redes 5G servirán como infraestructura habilitadora para facilitar la digitalización, la automatización y una conectividad mejorada, marcando una nueva era en la seguridad de las redes. Sectores críticos como la manufactura, la logística y el transporte, el turismo y la seguridad pública adoptarán cada vez más estas redes.