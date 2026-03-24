Tigo invierte US$1.000M en Honduras y acelera la consolidación de Millicom

Por: revistaeyn.com

La inversión de US$1.000 millones que Millicom anunció para Honduras en los próximos cinco años no debe leerse solo como una apuesta local por conectividad e infraestructura.

En realidad, encaja en una estrategia más amplia de expansión y consolidación regional con la que la compañía busca ganar escala en América Latina, fortalecer su marca Tigo y reposicionarse en un mercado telecom cada vez más concentrado.

En Honduras, el plan contempla la instalación de 127 nuevos sitios, con el objetivo de llevar conectividad a unas 350.000 personas y elevar la cobertura 4G desde el 93% actual hasta 99% a fines de 2026, según el anuncio difundido por la empresa y autoridades del país.

La inversión prevista se moverá entre US$150 millones y US$200 millones anuales y se sumará a los más de US$1.600 millones que Millicom asegura haber invertido en Honduras en los últimos cinco años para ampliar cobertura móvil, modernizar redes de transmisión y reforzar infraestructura de cloud y data center.

Pero el dato más interesante, desde la lógica empresarial, es otro: Honduras aparece como una pieza de un tablero más grande.

En su reporte del cuarto trimestre de 2025, Millicom informó resultados récord, con crecimiento orgánico de ingresos por servicios, EBITDA ajustado histórico y un flujo de caja libre que superó su meta anual.