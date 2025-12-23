Tráfico móvil en Latinoamérica se triplicará hacia 2031 impulsado por 5G, dice informe

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com América Latina se encamina a una transformación profunda en su ecosistema digital, marcada por un crecimiento acelerado del tráfico de datos móviles y la expansión de las redes de nueva generación. De acuerdo con el más reciente Ericsson Mobility Report, el volumen de datos cursados por redes móviles en la región prácticamente se triplicará hacia 2031, impulsado por la adopción masiva de 5G y el surgimiento de nuevos servicios digitales que demandan mayor capacidad y velocidad.

El informe anticipa que las suscripciones móviles en América Latina pasarán de cerca de 750 millones en la actualidad a alrededor de 820 millones en los próximos seis años. Dentro de ese universo, la tecnología 5G será la gran protagonista: se estima que las conexiones bajo este estándar crecerán de forma sostenida hasta alcanzar unos 550 millones de usuarios para 2031, frente a poco más de 100 millones previstos para 2025. A escala global, Ericsson proyecta que el número total de suscripciones 5G llegará a 6.400 millones en 2031, con América Latina ocupando un papel relevante en esa migración tecnológica. La región registraría un aumento superior a 50 puntos porcentuales en la penetración de 5G, apoyado en la implementación de arquitecturas como 5G Standalone (SA), que permiten una mayor eficiencia operativa y la creación de servicios diferenciados para usuarios y empresas.

TRÁFICO DE DATOS

El crecimiento del tráfico de datos será uno de los indicadores más visibles de este cambio. Según el reporte, el consumo mensual en América Latina pasará de cerca de 8 exabytes hacia finales de 2025 a unos 20 exabytes en 2031. Detrás de esta expansión se encuentran factores como la mayor adopción de teléfonos inteligentes y la popularidad de plataformas de video en streaming, videojuegos en la nube, aplicaciones de realidad aumentada y soluciones basadas en inteligencia artificial. Otro elemento clave es el avance del acceso inalámbrico fijo (FWA), considerado una alternativa estratégica para llevar conectividad de banda ancha a zonas rurales o de difícil acceso. Para 2031, se calcula que 1.400 millones de personas en el mundo estarán cubiertas por este tipo de redes, muchas de ellas en mercados emergentes.