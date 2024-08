Las mejores y 'peores' preguntas que hacer ante una entrevista de trabajo

Cuando se entreviste para un trabajo, haga preguntas que hagan dos cosas: mostrar a su posible empleador que quiere tener éxito y le dará la información que necesita para decidir si realmente quiere el trabajo. Eso es según el ex reclutador de Google y actual CEO de la compañía de datos salariales FairComp, Nolan Church.

"Lo primero en lo que la gente se equivoca en esto", dice Church sobre las preguntas de las entrevistas, "es que tienden a hacer estas preguntas muy genéricas y esponjosas que sacaron en línea". Investigó un poco y encontró un par que cree que los solicitantes de empleo deberían evitar absolutamente.

¿Cómo apoya la empresa la conciliación de la vida laboral y familiar? Si bien esta es una pregunta relevante cuando se trata de averiguar si desea el trabajo, el proceso de entrevista no es el momento de hacerlo.

La pregunta "me indica que no quieres trabajar duro", dice Church. En lugar de preguntar sobre la misión de la empresa y mostrar que ya estás apuntando hacia los éxitos internos, estás preguntando cuánto dura una jornada laboral. "Es una señal de alerta", dice.

Esta pregunta "debe surgir después de haber recibido una oferta", dice Church. Ese es el momento en el que has conseguido algo de ventaja y has demostrado que tienes lo que se necesita para hacer el trabajo. De lo contrario, "no creo que te hayas ganado el derecho a preguntar", dice.

¿Qué oportunidades de desarrollo profesional ofrece la empresa? Hay algunos problemas con esta pregunta, dice Church.

En primer lugar, la pregunta "se trata de ti", dice. En lugar de dar la sensación de que eres un jugador de equipo que quiere resolver problemas y hacer que todos avancen, haces que parezca que solo te importa tu propio avance.