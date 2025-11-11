LG Electronics Inc. registró ingresos por más de US$15.000 millones al tercer trimestre

Empresas & Management

Por revistaeyn.com LG Electronics Inc. ha anunciado sus resultados consolidados correspondientes al tercer trimestre de 2025, registrando unos ingresos de ₩21,87 billones —lo que equivale aproximadamente a US$15.040 millones— y una utilidad operativa de ₩688,9 mil millones, es decir, cerca de US$473 millones. El buen desempeño del grupo responde en gran medida al dinamismo de sus divisiones de Aparatos para el Hogar (Home Appliance Solution) y de Soluciones para Vehículos (Vehicle Solution), que impulsaron los segundos ingresos más altos en un tercer trimestre en la historia de la firma.

Pese a los vientos en contra —como los aranceles de Estados Unidos y el enfriamiento del mercado de vehículos eléctricos—, el segmento HS y VS lograron resultados sólidos. Este avance refleja la transformación progresiva del portafolio de negocios de LG, que no sólo se concentra en hardware, sino que apuesta por modelos B2B (vehículos, HVAC), suscripciones, plataformas como webOS y nuevos canales directos al consumidor. En detalle, los ingresos del negocio B2B de la compañía registraron un aumento de un 2 % interanual, alcanzando ₩5,9 billones (US$4.050 millones). Además, los servicios de suscripción para electrodomésticos sumaron ₩700.000 millones (US$481 millones), lo que representa un crecimiento del 31 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Desglose por unidades de negocio

La unidad HS (Home Appliance Solution) anotó ingresos por ₩6,58 billones (US$4.520 millones) y una ganancia operativa de ₩365,9 mil millones (US$251 millones). Este crecimiento fue impulsado por una estrategia bifurcada que abarca tanto el segmento premium como el masivo, así como por la expansión de los negocios de suscripción y servicios digitales. La optimización de sus centros productivos y mejoras operativas ayudaron a amortiguar el efecto de los aranceles estadounidenses. Para el cuarto trimestre, la firma anticipa que el mercado global de electrodomésticos seguirá enfrentando retos como la moderada recuperación de la demanda y una competencia cada vez más intensa. El plan es intensificar sus negocios de suscripción y comercio en línea, además de continuar con la contención de costos y la reducción de gastos fijos para elevar la rentabilidad. En la unidad MS (Media & Entertainment Solution), los ingresos alcanzaron ₩4,65 billones (US$3.190 millones), mientras que la operación arrojó una pérdida de ₩302,6 mil millones (US$208 millones).

