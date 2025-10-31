CEO de Apple pronostica mejores ventas de iPhone en el último trimestre

Empresas & Management

Apple espera que su nuevo iPhone Air, un posible precursor de un teléfono plegable, junto con modelos de iPhone Pro más potentes y modelos base de iPhone mejorados, aumenten las ventas.

Por revistaeyn.com El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dio pronósticos para las ventas de iPhone y los ingresos generales del trimestre de vacaciones que superan las expectativas de Wall Street, impulsados por los pedidos de modelos iPhone 17 que la compañía está compitiendo por cumplir en medio de continuas restricciones de suministro. Las limitaciones, así como los retrasos en el envío de nuevos teléfonos a China, llevaron a Apple a no cumplir con los pronósticos de ventas de iPhone en el cuarto trimestre fiscal, aunque el déficit se compensó con la fortaleza en otras áreas, como los nuevos AirPods que usan IA para traducir idiomas, y las ganancias superaron los objetivos de Wall Street.

Los resultados mostraron que los mayores riesgos que muchos inversores vieron para el negocio de Apple, su exposición a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y su retraso en la implementación de funciones de inteligencia artificial, jugaron un papel menor que la complejidad de construir y enviar cientos de millones de dispositivos. En una entrevista con Reuters, Cook dijo que espera que las ventas de iPhone en el trimestre actual, centrado en las vacaciones, crezcan en dos dígitos año tras año y que los ingresos generales de Apple crezcan entre un 10 y un 12 % año tras año. Esos pronósticos para el primer trimestre fiscal de Apple de 2026 superaron las estimaciones de los analistas de que las ventas de iPhone aumentaron un 9.8 % a US$75.91 mil millones y las ventas totales aumentaron un 6.6 % a US$132.53 mil millones, según datos de LSEG. La perspectiva se produce cuando Cook dijo que la compañía tuvo problemas para satisfacer la demanda de varios modelos de iPhone 17 y algunos modelos de iPhone 16 más antiguos durante su cuarto trimestre fiscal que acaba de terminar. La compañía también enfrentó retrasos en el lanzamiento de China de su modelo iPhone Air, el más delgado que jamás haya creado y su mayor revisión de diseño de iPhone en años.