Grupo Cibest cerró junio con activos por US$92.600 millones y un patrimonio de US$10.200 millones

Por revistaeyn.com
Al cierre de junio, los activos de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia y otros negocios complementarios en Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador, se ubicaron en 375 billones de pesos colombianos (equivalentes a US$92.600 millones), 6,5 % más que en el primer semestre de 2024, mientras que el patrimonio cerró el semestre en 41,3 billones (US$10.200 millones), lo que representa un aumento de 5,3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Grupo Cibest anunció sus resultados financieros consolidados del segundo trimestre del 2025. Este es el primer reporte que hace la organización tras su creación como holding de los negocios que antes consolidaba Bancolombia.
La cartera bruta de Grupo Cibest (que incluye la operación en los cuatro países), se ubicó en 280 billones (US$69.100 millones) y creció 4,4 % frente al mismo periodo del año anterior, con aumento en los distintos segmentos (consumo, comercial, vivienda y microcrédito).
A su vez, los depósitos tuvieron una variación de 9,6 % anual, y alcanzaron los 283 billones (US$69,900 millones) al cierre del trimestre, impulsados en gran medida por los saldos en las cuentas de ahorro.
En tanto, la utilidad neta del periodo abril-junio de 2025 fue de 1,8 billones, para un acumulado en el primer semestre de 3,5 billones (US$864 millones).
“La creación de Grupo Cibest es uno de los hitos estratégicos más relevantes en nuestros 150 años de historia. Nos permite operar con una visión más integrada, ágil y sostenible, así como reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo económico y social de cada uno de los países en los que estamos presentes”, señala Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest.
La operación en el mercado de Colombia es la de mayor peso para Grupo Cibest. Bancolombia cerró el semestre con 16,2 millones de clientes, un saldo de cartera de 199 billones (US$9,100 millones), que creció 6,8 % anual impulsado por los distintos segmentos, y 9,4 millones de clientes digitales que hacen uso de la app Mi Bancolombia.
Por su parte, Nequi, la plataforma financiera digital del Grupo, cuenta con 25,5 millones de clientes y cada mes procesa, en promedio, 540 millones de transacciones. Su saldo de cartera terminó junio en 1,17 billones (US$289 millones), 37 % más en comparación con el primer trimestre.
Mientras tanto, la plataforma de pagos Wompi, orientada a pequeños y medianos negocios, superó los 21.400 usuarios activos. Y Wenia, la compañía de criptoactivos de Grupo Cibest, está llegando a cada vez más colombianos que quieren aprovechar las posibilidades de la economía digital, y ya cuenta con más de 2.500 usuarios activos.
En Panamá, Banistmo reportó un saldo de cartera de 32 billones (US$7,900 millones) y cerró el semestre con más de 557.000 clientes. La entidad completó la actualización de su core bancario, con lo cual sus canales digitales superan el 99 % de disponibilidad. En materia de interoperabilidad, se integró a Kuara, la plataforma de transferencias inmediatas entre bancos utilizando únicamente el número celular del destinatario.
En Guatemala, Bam tiene más de 617.000 clientes, su saldo de cartera creció 5 % frente a junio de 2024 y alcanzó los 20 billones (US$4,900 millones). Uno de los proyectos en los que participó el banco, junto a Banco Agrícola de El Salvador, fue en la financiación de Mobiliare Real Estate Solutions, uno de los fondos inmobiliarios más grandes de la región. Ambos aportaron el 68,5 % de la financiación, unos US$148 millones, recursos que se destinarán a refinanciar pasivos financieros, desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios y liberar recursos para futuras inversiones estratégicas.
Con respecto a El Salvador, Banco Agrícola cerró el semestre con un saldo de cartera de 18,1 billones (US$4,500 millones), 3 % más que hace un año, y 1,7 millones de clientes. Entre los proyectos acompañados por la entidad está la estructuración de un crédito sindicado por US$200 millones para CrediQ, unidad de negocio financiera de Grupo Q, empresa líder en distribución de vehículos en seis países de Centroamérica.