Grupo Cibest cerró junio con activos por US$92.600 millones y un patrimonio de US$10.200 millones

Finanzas

Por revistaeyn.com Al cierre de junio, los activos de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia y otros negocios complementarios en Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador, se ubicaron en 375 billones de pesos colombianos (equivalentes a US$92.600 millones), 6,5 % más que en el primer semestre de 2024, mientras que el patrimonio cerró el semestre en 41,3 billones (US$10.200 millones), lo que representa un aumento de 5,3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Grupo Cibest anunció sus resultados financieros consolidados del segundo trimestre del 2025. Este es el primer reporte que hace la organización tras su creación como holding de los negocios que antes consolidaba Bancolombia.

La cartera bruta de Grupo Cibest (que incluye la operación en los cuatro países), se ubicó en 280 billones (US$69.100 millones​) y creció 4,4 % frente al mismo periodo del año anterior, con aumento en los distintos segmentos (consumo, comercial, vivienda y microcrédito). A su vez, los depósitos tuvieron una variación de 9,6 % anual, y alcanzaron los 283 billones (US$69,900 millones) al cierre del trimestre, impulsados en gran medida por los saldos en las cuentas de ahorro. En tanto, la utilidad neta del periodo abril-junio de 2025 fue de 1,8 billones, para un acumulado en el primer semestre de 3,5 billones (US$864 millones). “La creación de Grupo Cibest es uno de los hitos estratégicos más relevantes en nuestros 150 años de historia. Nos permite operar con una visión más integrada, ágil y sostenible, así como reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo económico y social de cada uno de los países en los que estamos presentes”, señala Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest. La operación en el mercado de Colombia es la de mayor peso para Grupo Cibest. Bancolombia cerró el semestre con 16,2 millones de clientes, un saldo de cartera de 199 billones (US$9,100 millones), que creció 6,8 % anual impulsado por los distintos segmentos, y 9,4 millones de clientes digitales que hacen uso de la app Mi Bancolombia.