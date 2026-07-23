LG fortalece su apuesta por Centroamérica tras 45 años de expansión

Por revistaeyn.com
LG Electronics conmemora 45 años de operaciones en Centroamérica, el Caribe y el norte de Suramérica, un recorrido que ha estado marcado por la innovación tecnológica, la expansión regional y el desarrollo de soluciones orientadas a mejorar la vida de las personas.
Desde el establecimiento de sus oficinas regionales en Panamá en 1981, la compañía ha consolidado su presencia en distintos mercados mediante un portafolio que ha evolucionado al ritmo de las necesidades de consumidores, empresas e industrias.
La multinacional destaca que este aniversario representa un nuevo impulso para fortalecer su estrategia de crecimiento en la región, apoyada en tecnologías basadas en inteligencia artificial, conectividad y soluciones comerciales que promueven la eficiencia y la sostenibilidad.
"Cumplir 45 años en la región representa el reflejo de la confianza que consumidores, colaboradores y aliados han depositado en LG a lo largo de estas décadas. Este hito reafirma nuestro compromiso de seguir desarrollando tecnologías que mejoren la vida de las personas y de continuar creciendo junto a los países de la región, siempre guiados por nuestra filosofía Life's Good", afirmó Salomón Kim, CEO de LG Electronics para el Caribe, Centroamérica y Suramérica.
La historia de la empresa en la región comenzó el 14 de julio de 1981 con el establecimiento de sus operaciones logísticas y comerciales en Panamá. La ubicación estratégica de la Zona Libre de Colón permitió convertir al país en un centro de distribución para abastecer los mercados centroamericanos, caribeños y del norte de Suramérica, impulsando el crecimiento sostenido de la compañía.
En sus primeros años, la empresa operó bajo la marca Goldstar, reconocida por la calidad y durabilidad de sus productos. Posteriormente, en 1995, adoptó el nombre de LG Electronics tras la integración de Lucky y Goldstar.
A lo largo de estas cuatro décadas y media, LG ha introducido innovaciones que marcaron la evolución de la industria tecnológica, como el primer refrigerador con conexión a Internet en el año 2000 y el lanzamiento, en 2013, del primer televisor OLED comercial de 55 pulgadas con píxeles autoiluminados. En 2021, la empresa reorientó su estrategia hacia áreas de alto crecimiento, incluyendo movilidad, robótica, software y componentes para vehículos eléctricos.
La compañía también dejó una huella en el mercado de telefonía móvil con dispositivos como el LG Chocolate, LG Cookie y la serie LG G, que incorporó innovaciones como los botones traseros y la función Knock On, características que contribuyeron a diferenciar la experiencia de los usuarios.
"Hoy, ese liderazgo se consolida mediante la integración de la Inteligencia Artificial Afectiva (Affectionate Intelligence), una IA que empatiza con el usuario para optimizar su día a día a través del ecosistema ThinQ. Asimismo, la división de soluciones comerciales (B2B) continúa transformando industrias mediante pantallas de última generación y sistemas de climatización eficientes que impulsan la productividad y la sostenibilidad de los negocios locales", destacó la empresa.