LG fortalece su apuesta por Centroamérica tras 45 años de expansión

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En sus primeros años, la empresa operó bajo la marca Goldstar, reconocida por la calidad y durabilidad de sus productos. Posteriormente, en 1995, adoptó el nombre de LG Electronics tras la integración de Lucky y Goldstar.

Por revistaeyn.com LG Electronics conmemora 45 años de operaciones en Centroamérica, el Caribe y el norte de Suramérica, un recorrido que ha estado marcado por la innovación tecnológica, la expansión regional y el desarrollo de soluciones orientadas a mejorar la vida de las personas. Desde el establecimiento de sus oficinas regionales en Panamá en 1981, la compañía ha consolidado su presencia en distintos mercados mediante un portafolio que ha evolucionado al ritmo de las necesidades de consumidores, empresas e industrias.

La multinacional destaca que este aniversario representa un nuevo impulso para fortalecer su estrategia de crecimiento en la región, apoyada en tecnologías basadas en inteligencia artificial, conectividad y soluciones comerciales que promueven la eficiencia y la sostenibilidad. "Cumplir 45 años en la región representa el reflejo de la confianza que consumidores, colaboradores y aliados han depositado en LG a lo largo de estas décadas. Este hito reafirma nuestro compromiso de seguir desarrollando tecnologías que mejoren la vida de las personas y de continuar creciendo junto a los países de la región, siempre guiados por nuestra filosofía Life's Good", afirmó Salomón Kim, CEO de LG Electronics para el Caribe, Centroamérica y Suramérica. La historia de la empresa en la región comenzó el 14 de julio de 1981 con el establecimiento de sus operaciones logísticas y comerciales en Panamá. La ubicación estratégica de la Zona Libre de Colón permitió convertir al país en un centro de distribución para abastecer los mercados centroamericanos, caribeños y del norte de Suramérica, impulsando el crecimiento sostenido de la compañía. En sus primeros años, la empresa operó bajo la marca Goldstar, reconocida por la calidad y durabilidad de sus productos. Posteriormente, en 1995, adoptó el nombre de LG Electronics tras la integración de Lucky y Goldstar.