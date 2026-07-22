Nuevo centro de distribución de PepsiCo en Guatemala generará 180 empleos directos

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El nuevo centro cuenta con una extensión de 23.970 metros cuadrados que comprenden área de almacén, edificio administrativo y patios de maniobra.

Por revistaeyn.com El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, visitó el nuevo centro de distribución de PepsiCo en Quetzaltenango, un centro que impulsará la economía regional mediante la generación de empleo y mejorará la atención de comercios que dependen de entregas ágiles y eficientes. Durante el recorrido, el mandatario conoció las instalaciones del nuevo Mixing Center, considerado un punto estratégico para la operación de PepsiCo en Guatemala y Centroamérica.

Este punto incorpora tecnología de última generación y criterios de sostenibilidad para optimizar la distribución de productos en el occidente del país. El nuevo centro cuenta con una extensión de 23.970 metros cuadrados que comprenden área de almacén, edificio administrativo y patios de maniobra. Además, posee capacidad para la carga y descarga y atenderá una flota de 80 camiones de venta del canal tradicional. La operación del centro generará 180 empleos directos y otros 50 indirectos vinculados al transporte, consolidándose como una inversión que también aporta al desarrollo económico y laboral de la región.