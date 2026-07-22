Nuevo centro de distribución de PepsiCo en Guatemala generará 180 empleos directos

Por revistaeyn.com
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, visitó el nuevo centro de distribución de PepsiCo en Quetzaltenango, un centro que impulsará la economía regional mediante la generación de empleo y mejorará la atención de comercios que dependen de entregas ágiles y eficientes.
Durante el recorrido, el mandatario conoció las instalaciones del nuevo Mixing Center, considerado un punto estratégico para la operación de PepsiCo en Guatemala y Centroamérica.
Este punto incorpora tecnología de última generación y criterios de sostenibilidad para optimizar la distribución de productos en el occidente del país.
El nuevo centro cuenta con una extensión de 23.970 metros cuadrados que comprenden área de almacén, edificio administrativo y patios de maniobra.
Además, posee capacidad para la carga y descarga y atenderá una flota de 80 camiones de venta del canal tradicional.
La operación del centro generará 180 empleos directos y otros 50 indirectos vinculados al transporte, consolidándose como una inversión que también aporta al desarrollo económico y laboral de la región.
El complejo incorpora herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la operación logística, entre ellas un sistema de preparación de pedidos por voz, digitalización de procesos mediante dispositivos móviles, montacargas eléctricos con baterías de litio y un sistema de administración de inventarios con control de ubicaciones en rack, lo que permitirá una distribución más eficiente de los productos.
Una de los principales innovaciones del nuevo centro es su enfoque en la sostenibilidad. La infraestructura fue diseñada para reducir al menos un 20 % el consumo de recursos en comparación con instalaciones tradicionales.
La construcción incluye también el uso de concreto y acero con menor huella de carbono, materiales con aislamiento térmico y elementos retardantes al fuego, como parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía.
Con este centro de distribución, PepsiCo reforzará su presencia en el occidente del país, desde donde atiende una red de 10 centros de distribución que abastecen los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sololá, Retalhuleu, Totonicapán y Suchitepéquez, además de puntos estratégicos como Malacatán, Mazatenango, Tiquisate y Coatepeque.
En los ocho departamentos del occidente, la empresa genera 643 empleos directos en las áreas de ventas y cadena de suministro, facilitando una atención más cercana a pequeños comercios, tiendas de barrio y emprendedores que dependen de entregas oportunas para mantener sus negocios.
Con información de AGN