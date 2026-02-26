Mariela de la Guardia es la nueva presidenta de AmCham Panamá

Empresas & Management

Al tomar posesión reafirmó el rol estratégico de AmCham Panamá como puente entre ambos países y plataforma para el desarrollo económico sostenible: “Asumo esta responsabilidad con la convicción de que desde esta posición podemos seguir impulsando iniciativas que contribuyan a un Panamá más próspero y competitivo”, apuntó.

En ese contexto, de la Guardia anunció que su gestión estará enfocada en tres pilares estratégicos fundamentales: el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, el impulso al crecimiento económico sostenible mediante la promoción de la inversión, la ética empresarial y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), y la generación de mayor valor para las empresas miembro a través del acceso a conocimiento, espacios de diálogo y oportunidades de desarrollo. La presidenta entrante agradeció el liderazgo de la Junta Directiva saliente y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo el posicionamiento de AmCham Panamá como una de las organizaciones empresariales más influyentes del país y la región, promoviendo un entorno propicio para la inversión, la innovación y la competitividad. Durante la ceremonia, la presidenta saliente, Niurka Montero, resaltó el impacto de la gestión realizada y la importancia de la continuidad institucional: “Hoy culmina un año extraordinario como presidenta de AmCham Panamá, una experiencia que me permitió contribuir activamente al fortalecimiento de nuestra comunidad empresarial y al desarrollo del país. Es motivo de gran satisfacción dar la bienvenida a Mariela de la Guardia Oteiza, una profesional excepcional cuya visión y liderazgo seguirán impulsando el crecimiento y la relevancia de nuestra Cámara”.

¿QUIÉN ES LA NUEVA PRESIDENTA DE AMCHAM PANAMÁ?