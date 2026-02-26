Empresas & Management

Mariela de la Guardia es la nueva presidenta de AmCham Panamá

Al tomar posesión reafirmó el rol estratégico de AmCham Panamá como puente entre ambos países y plataforma para el desarrollo económico sostenible: “Asumo esta responsabilidad con la convicción de que desde esta posición podemos seguir impulsando iniciativas que contribuyan a un Panamá más próspero y competitivo”, apuntó.

    Mariela de la Guardia Oteiza, Presidenta de AmCham Panamá 2026.
Por revistaeyn.com

Para el periodo 2026, AmCham Panamá tendrá un nuevo liderazgo. Tras su Asamblea Anual, se confirma a Mariela de la Guardia Oteiza, como su presidenta.

En su primer discursos como líder de la gremial, destacó el rol estratégico de AmCham Panamá como puente entre Panamá y Estados Unidos.

“Asumo esta responsabilidad con la convicción de que desde esta posición podemos seguir impulsando iniciativas que contribuyan a un Panamá más próspero y competitivo.”

En ese contexto, de la Guardia anunció que su gestión estará enfocada en tres pilares estratégicos fundamentales: el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, el impulso al crecimiento económico sostenible mediante la promoción de la inversión, la ética empresarial y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), y la generación de mayor valor para las empresas miembro a través del acceso a conocimiento, espacios de diálogo y oportunidades de desarrollo.

La presidenta entrante agradeció el liderazgo de la Junta Directiva saliente y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo el posicionamiento de AmCham Panamá como una de las organizaciones empresariales más influyentes del país y la región, promoviendo un entorno propicio para la inversión, la innovación y la competitividad.

Durante la ceremonia, la presidenta saliente, Niurka Montero, resaltó el impacto de la gestión realizada y la importancia de la continuidad institucional: “Hoy culmina un año extraordinario como presidenta de AmCham Panamá, una experiencia que me permitió contribuir activamente al fortalecimiento de nuestra comunidad empresarial y al desarrollo del país. Es motivo de gran satisfacción dar la bienvenida a Mariela de la Guardia Oteiza, una profesional excepcional cuya visión y liderazgo seguirán impulsando el crecimiento y la relevancia de nuestra Cámara”.

¿QUIÉN ES LA NUEVA PRESIDENTA DE AMCHAM PANAMÁ?

Mariela no es desconocida en la gremial, previo a este cargo fue Chair del Comité de Legislación e Impuestos de AmCham en 2017 y 2018, es miembro de la Junta Directiva de AmCham desde 2019, ocupando la vicepresidencia en 2020 y la secretaria para los períodos 2021-2022, 2024-2025.

De la Guardia Oteiza es abogada socia en Icaza González Ruiz y Alemán desde 2009. Se especializa en Derecho Corporativo, Propiedad Intelectual y Protección de Datos, entre otros.

También ha asesorado a numerosas empresas extranjeras, así como a varias multinacionales bajo el régimen SEM.

 Forma parte de la Junta Directiva de Verdes & Co., empresa dedicada al desarrollo de cultivos hidropónicos, es directora de Icaza Trust Corporation y de Fundación IGRA.



