Marketing para las máquinas: el futuro de la reputación de las marcas

Por revistaeyn.com Los Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño o mejor conocidos como Large Language Models (LLMs), se han convertido en un punto de inflexión en la manera en que las personas acceden, confían y consumen la información, ya que son sistemas avanzados de Inteligencia Artificial que pueden comprender y general lenguaje natural como lo haría un ser humano. Michelle Tuy, Directora General de LLYC Panamá, dice que el cambio que se percibe hoy en día es evidente: hoy más del 35% de las búsquedas ya son respondidas por modelos generativos, algunos ejemplos son ChatGPT, Gemini o Perpléxity, entre otros, que han revolucionado la manera cómo se utiliza la IA en la vida diaria.

Se estima que cuando Google complete el despliegue global de su IA Mode (hoy solo disponible en Estados Unidos e India) el incremento de las búsquedas en LLMs llegará al 90 % antes de final de año, siendo estos los nuevos mediadores de la información y, por tanto, en actores clave para el marketing contemporáneo. "Los LLMs no solo están diseñados para generar contenido, sino también deciden qué información le llega primero al usuario. Esto significa que la información de la empresa ya no llega únicamente a las personas, sino que primero pasa por estas inteligencias artificiales, que interpretan, filtran y recomiendan contenido a los usuarios. Hoy, el 60 % de los consumidores online consulta con IA antes de tomar una decisión de compra, y el 20 % cambia de opinión en función de la respuesta obtenida", señala Tuy. Es por ello, que el marketing ya no puede enfocarse únicamente en las personas, sino también debe enfocarse en las máquinas. En LLYC lo llamados Marketing para Máquinas: diseñar mensajes claros y consistentes que puedan ser entendidos tanto por consumidores como por los LLMs que median en la relación con ellos. Uno de los desafíos más grandes que enfrentan las marcas es la pérdida del control directo sobre su narrativa. Si una marca no define cómo quiere ser interpretada en entornos de IA, los modelos se completarán con la información disponible, aún si está incompleto y desactualizado.