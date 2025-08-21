Empresas & Management

Estudio: solo un 5 % posiciona a CEOs en Panamá como voceros activos

Estudio de LLYC y Corporate Affairs identificó que las publicaciones personales de los CEOs generan más comentarios que los contenidos institucionales, lo que evidencia una mayor capacidad para provocar reflexión.

Por revistaeyn.com Aunque las y los CEOs panameños han comenzado a construir una presencia digital sólida, sus voces aún se proyectan desde un liderazgo mayormente institucional y reactivo, concluye el informe ‘CEO Monitor Panamá 2025’ que mide cómo se posicionan digitalmente los máximos líderes empresariales de Panamá. El estudio elaborado por LLYC y Corporate Affairs exploró 50 perfiles de los principales CEOs de Panamá, a través de 22.885 menciones generadas entre enero 2023 y abril 2025 para estudiar el tono, los estilos de liderazgo y la capacidad de generar conexión en canales clave como Linkedin X, y medios digitales.

El estudio examinó tanto la conversación espontánea en torno a estos líderes, como el contenido que comparten desde sus perfiles profesionales para identificar cómo se construye hoy la huella digital del liderazgo empresarial, el impacto y la conexión que generan, y cómo esto contribuye directamente a fortalecer la presencia y reputación de las organizaciones que encabezan. Uno de los hallazgos más reveladores del estudio fue que el 60 % de las menciones están asociadas a las empresas que lideran, pero solo el 5 % los posiciona como voceros activos. Esta baja participación directa sugiere que predomina un liderazgo comunicacional más reactivo que propositivo, y que aún hay una importante oportunidad para que los CEOs panameños hablen con voz propia.

REACCIONES A COMENTARIOS

Dentro del análisis se identificó que las publicaciones personales de los CEOs generan más comentarios que los contenidos institucionales, lo que evidencia una mayor capacidad para provocar reflexión. El análisis categorizó a los líderes en cinco perfiles: institucional (52%), ambiental (18%), social (16%), transaccional (8%) y transformacional (4%). La mayoría sigue proyectando estabilidad y estructura, aunque comienzan a emerger voces con agendas más conectadas a innovación, cultura organizacional y sostenibilidad. Estos tres últimos temas (sostenibilidad, tecnología e innovación), aún no lideran el volumen de conversación, pero se posicionan como territorios reputacionales de alto potencial, cada vez más valorados por las audiencias informadas. “El liderazgo de hoy se construye también desde los entornos digitales. Por eso, combinamos tecnología de vanguardia con nuestra experiencia en comunicación estratégica, para ofrecer a los CEOs herramientas que potencien su visibilidad, credibilidad y conexión con sus audiencias”, expresó Michelle Tuy, Directora General de LLYC en Panamá.