Empresas de América Latina generan negocios por US$20 millones en rueda virtual

POR EFE

Una rueda virtual entre más de 500 empresas latinoamericanas y caribeñas generó intenciones de negocios por 20,1 millones de dólares para productos agrícolas como frutas y otros como preparaciones alimenticias y jugos, informó este viernes el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

En la Rueda Virtual de Negocios de Cadenas Agroalimentarias, que se ha consolidado como un espacio regional de promoción comercial, participaron 544 empresas compradoras y vendedoras de la región, que además de pactar negocios pudieron ampliar sus redes de contactos.

"Los productos más ofertados fueron frutas y vegetales, café y cacao, preparaciones alimenticias, snacks saludables, bebidas a base de jugos naturales, y semillas; y en cuanto a los servicios ofrecidos, destacaron los relacionados con la innovación agrícola, así como la asesoría aduanera y el comercio exterior", detalló el IICA.