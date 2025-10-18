Empresas & Management

Meta dará a los padres más control sobre las interacciones con IA de los adolescentes

El gigante de las redes sociales anunció que les dará a los padres la capacidad de desactivar por completo el acceso de sus hijos adolescentes a chats individuales con personajes de IA, o bloquear personajes específicos si prefieren un enfoque más específico.

Por revistaeyn.com Meta está introduciendo nuevos controles parentales que permitirán a los padres administrar cómo interactúan sus hijos adolescentes con la inteligencia artificial (IA) en sus plataformas. El gigante de las redes sociales anunció que les dará a los padres la capacidad de desactivar por completo el acceso de sus hijos adolescentes a chats individuales con personajes de IA, o bloquear personajes específicos de IA si prefieren un enfoque más específico.

Los padres también recibirán información sobre los temas que sus adolescentes discuten con los personajes de IA y el asistente de IA de Meta, lo que permitirá conversaciones más informadas sobre estas interacciones. Estas nuevas herramientas de supervisión complementarán las protecciones existentes de las cuentas para adolescentes de Meta, que ya incluyen filtros de contenido apropiados para la edad guiados por clasificaciones de películas PG-13 para respuestas de IA. Meta enfatizó que sus funciones de IA para adolescentes están diseñadas para evitar discusiones inapropiadas para la edad sobre temas delicados como autolesiones, suicidio o trastornos alimentarios. La compañía también restringe a los adolescentes a interactuar con un grupo limitado de personajes de IA centrados en contenido educativo, deportes y pasatiempos.