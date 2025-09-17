YouTube ha pagado US$100.000 millones a creadores de contenido en cuatro años

Ocio

La empresa, propiedad de Google y que ha cumplido veinte años, presentó una serie de nuevas funciones de inteligencia artificial para "empoderar la creatividad" de los youtubers.

Por Agencia EFE El director ejecutivo de Youtube, Neal Mohan, aseguró que la empresa ha pagado más de US$100.000 millones a creadores, artistas y empresas de medios en los últimos cuatro años. Según dijo Mohan en el evento 'Made on Youtube', que tuvo lugar en Nueva York, la aplicación pagó esta cantidad de dinero desde enero de 2021 a diciembre de 2024.

Su objetivo, incidió, es generar más dinero para los creadores en los próximos veinte años. La empresa, propiedad de Google y que ha cumplido veinte años, presentó una serie de nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) para "empoderar la creatividad" de los youtubers, que les ayudarán a editar, generar contenido, doblar voces, conocer más datos sobre su propio canal y ganar más dinero. "Desarrollamos herramientas que ofrecen a los creadores nuevas formas de contar sus historias y a los espectadores nuevas maneras de descubrirlas. Y, lo que es igual de importante, nos basamos en nuestra trayectoria de responsabilidad para respetar los derechos de autor, que brindan a los creadores las protecciones y los controles que necesitan para prosperar en la nueva era de la IA", anotó Mohan.