Google Cloud tiene nuevas funciones de IA para mejorar las herramientas de seguridad

Las mejoras anunciadas incluyen detección automatizada de agentes de IA y servidores MCP, protección en tiempo real para interacciones de agentes y una ampliación del catálogo de Mandiant Consulting con servicios de gobernanza de IA basados en riesgos.

Google Cloud presentó una serie de funciones dirigidas a reforzar las herramientas de los equipos de seguridad y proteger los proyectos de inteligencia artificial (IA), en un movimiento que busca integrar la ciberdefensa con las capacidades emergentes de la IA.

La compañía sostiene que la adopción de la IA permite a las organizaciones redefinir su postura de seguridad: procesar grandes volúmenes de inteligencia sobre amenazas en segundos, identificar vulnerabilidades de día cero y priorizar labores críticas. Según Google Cloud, estos enfoques pueden liberar a los equipos de seguridad de tareas repetitivas y elevar la eficiencia operativa sin sacrificar el control.

Entre las novedades técnicas, la plataforma incorpora capacidades para detectar agentes de IA y servidores MCP de forma automatizada, con el fin de localizar configuraciones incorrectas, interacciones de alto riesgo y puntos vulnerables dentro del ecosistema de agentes.

Model Armor amplía su cobertura para supervisar solicitudes y respuestas en AgentSpace, habilitando protecciones en tiempo real contra ataques. A la vez, las nuevas detecciones combinan la inteligencia avanzada de Mandiant y Google para identificar patrones anómalos en agentes de IA y mejorar la respuesta ante amenazas externas.

Google Cloud también está desarrollando un enfoque que denomina SOC agéntico: un centro de operaciones concebido para que agentes coordinados optimicen canales de datos y automaticen el triaje, la investigación y la respuesta a alertas. En esa línea, el agente Alert Investigation se ofrece en vista preliminar, permitiendo a las organizaciones añadir contexto autónomo a incidentes, analizar comandos de línea (CLI) y reconstruir árboles de procesos apoyándose en las prácticas de los analistas de primera línea de Mandiant.

En materia de consultoría, Mandiant Consulting incorpora servicios de gobernanza de IA basados en riesgos, asesoría previa al despliegue y modelado de amenazas específico para entornos de IA. La intención es facilitar la adopción de tecnologías inteligentes sin descuidar controles de seguridad ni exigencias regulatorias, ayudando a las entidades a medir y mitigar riesgos antes de la puesta en producción.