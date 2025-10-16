¿Qué necesita una empresa para adoptar la inteligencia artificial en sus operaciones?

Tecnología & Cultura Digital

La preparación para la inteligencia artificial será determinante para atraer inversión, impulsar la productividad y sostener el crecimiento económico, lo que exige modernizar redes, centros de datos, energía y seguridad digital.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial (IA) promete transformar industrias, acelerar la productividad y abrir nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, la realidad muestra una brecha preocupante: según el Cisco AI Readiness Index, el 85 % de las empresas a nivel global reconoce que debe implementar su estrategia de IA en los próximos 18 meses, pero solo el 13 % está plenamente lista para hacerlo. Estar listo para la IA no se trata sólo de adoptar algoritmos o asistentes inteligentes. Requiere contar con la infraestructura que haga posible su despliegue a gran escala de forma segura y eficiente. Esto significa disponer de redes capaces de procesar grandes volúmenes de datos sin interrupciones, centros de datos energéticamente eficientes, conectividad de alta velocidad y ciberseguridad integrada desde el diseño.

“Las organizaciones costarricenses están entusiasmadas con las posibilidades de la inteligencia artificial, nuestro compromiso es empoderar a las empresas en Costa Rica y la región para que aprovechen el potencial de la IA de forma segura y responsable, creando la infraestructura adecuada para habilitarla, impulsando así la transformación digital que genera valor tangible y sostenible en sus negocios”, afirmó Bélgica Hernández, líder de Ventas para Cuentas Medianas y Selectas para Centroamérica y el Caribe de Cisco. Expertos de Cisco sostienen que, para capitalizar el potencial de la inteligencia artificial, las empresas deben avanzar en seis frentes: estrategia, infraestructura, datos, gobernanza, cultura y talento. Es esta combinación la que permitirá no solo adoptar IA, sino hacerlo de manera flexible, escalable y segura. Los especialistas indican que la protección de datos, la segmentación de redes y la verificación continua de identidades, modelo conocido como Cero Confianza, ya no son opcionales, sino condiciones mínimas para garantizar confianza digital. “Modernizar hoy la infraestructura no es solo responder a una tendencia tecnológica: es asegurar la productividad, atraer inversión y garantizar el crecimiento económico sostenible del país en la era de la IA”, indicó Hernández.