Meta lanza primer agente de IA para programación, competirá con Anthropic y OpenAI

Por: EFE
Muse Code es una herramienta que funciona en conjunto con el nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de la compañía, denominado Muse Spark 1.2.
El nuevo asistente, que se lanzó en fase beta, es un agente de codificación para terminal que ya puede ser instalado en los sistemas operativos macOS y Linux.
Los desarrolladores pueden acceder a Muse Code mediante una opción de pago por uso que, según explicó Alexandr Wang, director de IA de Meta, a CNBC, mantiene unos precios para la API similares a los de la versión Muse Spark 1.1.
La compañía cobra en función de la cantidad de información que el modelo procesa y genera: US$1,25 por cada millón de tokens de entrada (las instrucciones o datos que recibe la IA) y US$4,25 por cada millón de tokens de salida (el contenido que genera).
Estos lanzamientos se suman a la reciente presentación de Muse Spark 1.1, un modelo centrado en el razonamiento profundo, y de Muse Image, el primer generador de imágenes de alta calidad de Meta.
Resultados financieros
Esta semana, el gigante tecnológico Meta, también, divulgó sus resultados financieros. En particular: un beneficio neto de US$42.621 millones en el primer semestre de 2026, un 22% más interanual, impulsado por sus redes sociales y por la inteligencia artificial (IA).
La empresa propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook facturó US$117.111 millones los primeros seis meses del año, un 30% más interanual, con el negocio publicitario de esas redes como motor de ingresos, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.
"La IA está acelerando nuestro negocio principal hoy, alimentando nuestra siguiente generación de productos y abriendo la puerta a oportunidades corporativas completamente nuevas", dijo en la nota el máximo ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.
"Los resultados ya se ven, y soy optimista respecto al potencial de futuro", agregó el jefe de Meta.
En el segundo trimestre, el más seguido por analistas e inversores, Meta ganó US$15.848 millones, un 14% menos respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, y facturó US$60.801 millones, un 28% más.
Por segmentos, las redes sociales ingresaron US$60.370 de esos millones, mayoritariamente gracias a la publicidad. En conjunto, la empresa contabilizó una media de 3.600 millones de usuarios diarios activos.
La división de Reality Labs, dedicada al metaverso y que nunca ha sido rentable, ingresó US$431 millones y elevó las pérdidas operativas hasta US$4.619 millones.
La empresa argumentó que sus costos se incrementaron un 55%, hasta US$42.000 millones, incluyendo un cargo de US$2.400 millones relacionado con litigios y otros US$1.180 millones por indemnizaciones por una ronda de despidos en mayo.