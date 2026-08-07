Global Delivery Center de Newmont proyecta 400 empleos especializados en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Costa Rica fue sede del lanzamiento del Global Delivery Center (GDC) de Newmont. Se proyecta que la operación genere 400 empleos especializados para finales de 2026 y fortalezca la posición del país como un centro para la prestación de servicios corporativos.
Ubicado en Heredia y operando bajo el Régimen de Zona Franca, el Global Delivery Center inició operaciones este año y reúne servicios y capacidades en funciones clave de apoyo que permiten a los equipos y operaciones globales de Newmont desarrollar sus actividades.
Newmont Services Costa Rica forma parte de la red global de operaciones corporativas de Newmont y se dedica a proporcionar servicios especializados que respaldan una amplia gama de funciones administrativas y empresariales en toda la organización.
A través de su Global Delivery Center en Costa Rica, profesionales costarricenses aportan experiencia en finanzas, recursos humanos, abastecimiento, tecnología y gestión de datos, contribuyendo al funcionamiento eficiente de las actividades empresariales internacionales de la compañía.
Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, dio la bienvenida a la inversión de Newmont y destacó su importancia para el desarrollo continuo del país como destino para servicios empresariales de alto valor.
"Proyectos como este crean oportunidades de empleo especializado, fortalecen nuestro sector de servicios empresariales y contribuyen al desarrollo de una economía cada vez más sofisticada", afirmó Trejos.
Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), destacó la evolución del ecosistema de servicios corporativos de Costa Rica y la capacidad del país para atraer operaciones globales cada vez más sofisticadas. "Hoy, Costa Rica alberga empresas que realizan funciones en 18 áreas de servicios corporativos, incluidas capacidades altamente especializadas como analítica de datos, ciberseguridad y transformación digital", afirmó López.
Kristian Bruce, Head, Global Delivery Center, destacó que el Global Delivery Center fortalecerá la capacidad de Newmont para brindar servicios especializados a equipos alrededor del mundo. "Encontramos en Costa Rica un ecosistema altamente competitivo que nos permite fortalecer aún más nuestras operaciones. La calidad del talento, las capacidades multilingües y la amplia experiencia del país en servicios corporativos nos permiten desarrollar aquí procesos estratégicos que respaldan a nuestros equipos alrededor del mundo", afirmó Bruce.
Además de crear oportunidades de empleo especializado, la empresa continuará fortaleciendo las relaciones con proveedores locales e impulsando iniciativas de desarrollo de talento. Estos esfuerzos incluyen un programa de pasantías para estudiantes de colegios técnicos previsto para 2027, así como proyectos de voluntariado corporativo liderados por colaboradores.