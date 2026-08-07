Global Delivery Center de Newmont proyecta 400 empleos especializados en Costa Rica

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Forma parte de la red global de operaciones corporativas de Newmont y se dedica a proporcionar servicios especializados que respaldan una amplia gama de funciones administrativas y empresariales en toda la organización.

Por revistaeyn.com Costa Rica fue sede del lanzamiento del Global Delivery Center (GDC) de Newmont. Se proyecta que la operación genere 400 empleos especializados para finales de 2026 y fortalezca la posición del país como un centro para la prestación de servicios corporativos. Ubicado en Heredia y operando bajo el Régimen de Zona Franca, el Global Delivery Center inició operaciones este año y reúne servicios y capacidades en funciones clave de apoyo que permiten a los equipos y operaciones globales de Newmont desarrollar sus actividades.

Newmont Services Costa Rica forma parte de la red global de operaciones corporativas de Newmont y se dedica a proporcionar servicios especializados que respaldan una amplia gama de funciones administrativas y empresariales en toda la organización. A través de su Global Delivery Center en Costa Rica, profesionales costarricenses aportan experiencia en finanzas, recursos humanos, abastecimiento, tecnología y gestión de datos, contribuyendo al funcionamiento eficiente de las actividades empresariales internacionales de la compañía. Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, dio la bienvenida a la inversión de Newmont y destacó su importancia para el desarrollo continuo del país como destino para servicios empresariales de alto valor. "Proyectos como este crean oportunidades de empleo especializado, fortalecen nuestro sector de servicios empresariales y contribuyen al desarrollo de una economía cada vez más sofisticada", afirmó Trejos.