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Desempleo en Costa Rica se mantiene sin cambios en 7%

Las tres principales ramas de actividad donde se concentró la población ocupada fueron las de comercio y reparación, lo cual representó el 17,7 %, seguida por la enseñanza y salud y la industria manufacturera.

  • Desempleo en Costa Rica se mantiene sin cambios en 7%

    Costa Rica registró un desempleo del 7 % durante el trimestre de abril a junio de 2026. Foto de iStock
2026-08-07

Por Agencia EFE

Costa Rica registró un desempleo del 7 % durante el trimestre de abril a junio de 2026, cifra sin variación en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La Encuesta Continua de Empleo del INEC indicó que la tasa de desempleo nacional por género fue de un 6,8 % para los hombres y de 7,2 % para las mujeres.

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La población desempleada total se estimó en 164.000 personas, de estas 98.000 son hombres y 66.000 son mujeres, mientras que la tasa neta de participación laboral fue del 54,6 %, que se desglosa en 66,3 % en hombres y en 42,9% para las mujeres.

"En lo que respecta a 2025, a partir del trimestre febrero a abril 2025 la tasa neta de participación presentó una tendencia a la baja hasta alcanzar el nivel de 53,9 % en el trimestre mayo a julio. Posteriormente, este indicador presentó un promedio de 54,5 %. En 2026, la tasa de participación ha oscilado alrededor del 54 %, siguiendo la tendencia presentada durante los últimos trimestres de 2025, hasta ubicarse en 54,6 % en el trimestre abril a junio 2026", destacó el INEC en su informe.

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La población ocupada fue de 2,18 millones de personas, compuesta por 1,33 millones de hombres y 855.000 mujeres. Este indicador no presentó variación estadísticamente significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior.

El empleo informal se ubicó en el 36 % de la población ocupada, indican las cifras oficiales.

Las tres principales ramas de actividad donde se concentró la población ocupada fueron las de comercio y reparación, lo cual representó el 17,7 %, seguida por la enseñanza y salud (12,3 %) y la industria manufacturera (9,4 %).

Redacción web
Agencia EFE

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