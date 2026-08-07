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Ciberataques golpean a empresas de EE.UU. y elevan la presión sobre su seguridad

El fenómeno ha afectado a compañías de sectores tan diversos como tecnología, salud, entretenimiento, manufactura, turismo y servicios financieros, evidenciando la amplitud de las amenazas digitales que enfrentan las organizaciones.

Por revistaeyn.com Las empresas de Estados Unidos enfrentan una creciente ola de ciberataques que combina el uso de inteligencia artificial (IA), ransomware y técnicas de ingeniería social para acceder a información sensible, interrumpir operaciones y exigir pagos a cambio de los datos robados. El fenómeno ha afectado a compañías de sectores tan diversos como tecnología, salud, entretenimiento, manufactura, turismo y servicios financieros, evidenciando la amplitud de las amenazas digitales que enfrentan las organizaciones.

Entre los casos más recientes se encuentra Levi Strauss, que informó que un tercero no autorizado logró acceder a sus sistemas y extraer determinada información corporativa. La compañía señaló que el incidente no interrumpió sus operaciones y que no espera un impacto material. El ataque se produjo después de una serie de incidentes registrados durante los últimos meses. En julio, Coca-Cola informó que su filial fairlife tuvo que suspender temporalmente parte de su producción en Estados Unidos debido a un acceso no autorizado a sistemas relacionados con sus operaciones. Posteriormente, la producción se reanudó en la mayoría de sus instalaciones. En el sector salud, Novo Nordisk, fabricante de Wegovy, reveló en junio que actores no autorizados copiaron información de sus sistemas internos, incluidos datos limitados de pacientes de ensayos clínicos. Por su parte, iRhythm Holdings reportó el acceso a información potencialmente sensible de pacientes mediante un ataque de ingeniería social.