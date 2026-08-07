Ciberataques golpean a empresas de EE.UU. y elevan la presión sobre su seguridad

Por revistaeyn.com
Las empresas de Estados Unidos enfrentan una creciente ola de ciberataques que combina el uso de inteligencia artificial (IA), ransomware y técnicas de ingeniería social para acceder a información sensible, interrumpir operaciones y exigir pagos a cambio de los datos robados.
El fenómeno ha afectado a compañías de sectores tan diversos como tecnología, salud, entretenimiento, manufactura, turismo y servicios financieros, evidenciando la amplitud de las amenazas digitales que enfrentan las organizaciones.
Entre los casos más recientes se encuentra Levi Strauss, que informó que un tercero no autorizado logró acceder a sus sistemas y extraer determinada información corporativa. La compañía señaló que el incidente no interrumpió sus operaciones y que no espera un impacto material.
El ataque se produjo después de una serie de incidentes registrados durante los últimos meses. En julio, Coca-Cola informó que su filial fairlife tuvo que suspender temporalmente parte de su producción en Estados Unidos debido a un acceso no autorizado a sistemas relacionados con sus operaciones. Posteriormente, la producción se reanudó en la mayoría de sus instalaciones.
En el sector salud, Novo Nordisk, fabricante de Wegovy, reveló en junio que actores no autorizados copiaron información de sus sistemas internos, incluidos datos limitados de pacientes de ensayos clínicos. Por su parte, iRhythm Holdings reportó el acceso a información potencialmente sensible de pacientes mediante un ataque de ingeniería social.
Las amenazas también alcanzaron a empresas tecnológicas. OpenAI informó en abril sobre un incidente relacionado con una herramienta de desarrollo de terceros, aunque aseguró que no encontró evidencia de que los datos de usuarios, sus sistemas o propiedad intelectual hubieran sido comprometidos.
Uno de los ataques de mayor alcance afectó a dispositivos de Fortinet. Investigadores señalaron en junio que una campaña contra sus firewalls y sistemas VPN comprometió unos 75,000 equipos en todo el mundo y derivó en el robo de contraseñas de empresas y organismos gubernamentales en más de 15 países.
Ante este escenario, la Casa Blanca anunció el mes pasado que establecería un mecanismo de coordinación para que desarrolladores de IA y operadores de infraestructura crítica compartan información sobre vulnerabilidades de ciberseguridad identificadas mediante sistemas de inteligencia artificial.
Sin embargo, hasta ahora no se han divulgado detalles adicionales sobre la iniciativa.
Los incidentes registrados este año muestran que los ataques ya no se limitan al robo de información. También pueden detener líneas de producción, afectar cadenas de suministro, comprometer datos personales y generar costos financieros, elevando la presión sobre las empresas para fortalecer sus sistemas de protección y respuesta ante amenazas digitales.
Con información de Reuters