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Meta presenta modelos de IA Muse Wonder para competir con Anthropic y OpenAI

El lanzamiento se produce después de que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, se comprometiera a invertir miles de millones de dólares y reclutara agresivamente a investigadores durante el último año.

  • Meta presenta modelos de IA Muse Wonder para competir con Anthropic y OpenAI

    Meta señaló que Muse Wonder impulsará próximamente su agente personal de inteligencia artificial Muse, inicialmente disponible para suscriptores. Foto de AFP
2026-10-12

Por revistaeyn.com

Meta lanzó Muse Wonder y Muse Wonder Full, que calificó como sus modelos de inteligencia artificial más avanzados hasta la fecha, en un intento de competir con mayor fuerza contra OpenAI y Anthropic.

El lanzamiento se produce después de que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, se comprometiera a invertir miles de millones de dólares y reclutara agresivamente a investigadores durante el último año para reducir la brecha en la creciente carrera por la inteligencia artificial en Silicon Valley.

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Meta señaló que Muse Wonder impulsará próximamente su agente personal de inteligencia artificial Muse, inicialmente disponible para suscriptores. Por su parte, el modelo más avanzado, Muse Wonder Full, está disponible para los usuarios de su herramienta de programación con IA, Muse Code.

"Hace catorce meses iniciamos una transformación de nuestros esfuerzos en inteligencia artificial y, desde entonces, hemos pasado de reconstruir nuestras bases a ampliar las fronteras de esta tecnología", indicó Meta en una publicación de su blog.

El lanzamiento exitoso de su agente personal de inteligencia artificial Muse el mes pasado podría abrir una vía rentable para convertir las cuantiosas inversiones de Meta en IA en nuevas fuentes de ingresos mediante suscripciones, pese a las preocupaciones relacionadas con la privacidad de los usuarios.

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