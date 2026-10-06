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Exinvestigador de OpenAI y Anthropic alerta del riesgo de "perder el control" de la IA

El exinvestigador de OpenAI y Anthropic Jacob Coxon advirtió que las compañías están intentando desarrollar una IA "capaz de superar a los humanos en todas las tareas" y que uno de sus principales objetivos es automatizar la propia investigación en esta tecnología.

Por Agencia EFE El exinvestigador de OpenAI y Anthropic Jacob Coxon advirtió que los sistemas de inteligencia artificial (IA) se acercan a un punto en el que serán "capaces de mejorarse a sí mismos" y de que, con el ritmo actual, "hay más probabilidades de que la humanidad pierda el control de estas IA de que lo mantenga", lo que "podría acabar en la extinción humana". Coxon, que dimitió de su puesto en Anthropic el pasado septiembre tras asegurar que las compañías de IA no estaban actuando con responsabilidad, dijo durante una audiencia del Concejo Municipal de Nueva York: "no sabemos cómo controlar todavía ningún sistema de IA" y el ritmo de mejora de sus capacidades "se está acelerando".

"En mi opinión, si seguimos por el camino actual, hay más probabilidades de que la humanidad pierda el control de estas IA de que lo mantenga, y eso podría acabar en la extinción humana", aseveró. Agregó que las compañías están intentando desarrollar una IA "capaz de superar a los humanos en todas las tareas" y que uno de sus principales objetivos es automatizar la propia investigación en esta tecnología. Coxon criticó la carrera entre las empresas para alcanzar la denominada 'superinteligencia' y cuestionó una cultura empresarial basada en "moverse rápido, romper cosas y arreglarlas después", algo que consideró "inadecuado" por los riesgos que eso conlleva.