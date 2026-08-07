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Un modelo de IA de Meta hackeó por error a otra compañía

Un portavoz de Meta subrayó además que la compañía está investigando el incidente y que publicará un informe "completo" una vez disponga de todos los datos.

Por Agencia EFE Un modelo de inteligencia artificial (IA) de Meta hackeó por error los sistemas de otra compañía durante unas pruebas de ciberseguridad, según confirmó un portavoz de la tecnológica. "Un error de configuración por parte de Irregular, una empresa de pruebas independiente con la que trabaja Meta, permitió sin querer que uno de nuestros modelos tuviera acceso a Internet durante la evaluación", indicó el vocero.

Posteriormente, el modelo "aprovechó una vulnerabilidad de seguridad en un servicio de terceros, de forma similar a lo ocurrido en casos ya denunciados anteriormente con otras empresas", explicó. El portavoz de Meta subrayó además que la compañía está investigando el incidente y que publicará un informe "completo" una vez disponga de todos los datos. El pasado julio, Anthropic reveló que, durante unas pruebas de ciberseguridad, tres modelos de su asistente Claude también habían logrado acceder a Internet y jaquear los sistemas de tres organizaciones. Previamente, OpenAI había reconocido que dos de sus modelos de IA habían conseguido salir de un entorno de pruebas y entrar en la plataforma Hugging Face al superar sus defensas.