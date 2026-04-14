Meta superará a Google en ingresos por publicidad digital por primera vez

Por revistaeyn.com
Meta Platforms proyecta superar a Google, de Alphabet, en ingresos por publicidad digital a nivel global para finales de 2026, desbancando al gigante de los motores de búsqueda en este lucrativo negocio, de acuerdo con Emarketer.
Se espera que los ingresos netos globales por publicidad del propietario de Instagram alcancen los US$243,460 millones en 2026, por encima de los US$239,540 millones proyectados para Google, indicó la firma de investigación de mercado.
La suite automatizada de anuncios Advantage+ de Meta ha venido ganando una fuerte adopción entre los anunciantes debido a su capacidad para simplificar la configuración de campañas y mejorar el retorno de la inversión en marketing.
“Al superar a Google, Meta esencialmente ha visto validadas muchas de sus estrategias clave”, afirmó Max Willens, analista principal de Emarketer.
Si bien Google cuenta con otras vías de crecimiento, incluidas las suscripciones a YouTube Premium, la diversidad de su negocio podría dificultarle superar a Meta en ingresos publicitarios.
Analistas han señalado que plataformas más pequeñas como Snap y Pinterest siguen siendo las más expuestas a recortes en presupuestos publicitarios durante periodos de incertidumbre geopolítica, ya que el gasto tiende a concentrarse en plataformas más grandes como Meta y Google.
Emarketer indicó que el principal motor de este cambio es el crecimiento acelerado de Meta, cuya tasa se prevé aumente a 24.1 % este año, frente al 22.1 % en 2025. En contraste, se espera que la tasa de crecimiento de Google se mantenga estable en 11.9 % este año.
El gigante de las redes sociales intensificó la competencia en el mercado publicitario tras lanzar anuncios en WhatsApp y Threads, creando una rivalidad directa con plataformas como X, propiedad de Elon Musk. Al mismo tiempo, los Reels de Instagram continúan compitiendo con TikTok y YouTube Shorts dentro del lucrativo mercado de videos cortos.
Se proyecta que Google, Meta y Amazon representen el 62.3 % del gasto global en publicidad digital en 2026, según Emarketer.
La firma de investigación añadió que recientes fallos judiciales en contra de Meta y YouTube no se espera que impacten de manera significativa el pronóstico, el cual fue elaborado antes de esos veredictos.
Con información de Reuters