Meta superará a Google en ingresos por publicidad digital por primera vez

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Se espera que los ingresos netos globales por publicidad del propietario de Instagram alcancen los US$243,460 millones en 2026, por encima de los US$239,540 millones proyectados para Google.

Por revistaeyn.com Meta Platforms proyecta superar a Google, de Alphabet, en ingresos por publicidad digital a nivel global para finales de 2026, desbancando al gigante de los motores de búsqueda en este lucrativo negocio, de acuerdo con Emarketer. Se espera que los ingresos netos globales por publicidad del propietario de Instagram alcancen los US$243,460 millones en 2026, por encima de los US$239,540 millones proyectados para Google, indicó la firma de investigación de mercado.

La suite automatizada de anuncios Advantage+ de Meta ha venido ganando una fuerte adopción entre los anunciantes debido a su capacidad para simplificar la configuración de campañas y mejorar el retorno de la inversión en marketing. “Al superar a Google, Meta esencialmente ha visto validadas muchas de sus estrategias clave”, afirmó Max Willens, analista principal de Emarketer. Si bien Google cuenta con otras vías de crecimiento, incluidas las suscripciones a YouTube Premium, la diversidad de su negocio podría dificultarle superar a Meta en ingresos publicitarios. Analistas han señalado que plataformas más pequeñas como Snap y Pinterest siguen siendo las más expuestas a recortes en presupuestos publicitarios durante periodos de incertidumbre geopolítica, ya que el gasto tiende a concentrarse en plataformas más grandes como Meta y Google.