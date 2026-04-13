Empresarias guatemaltecas logran proyección de negocios por US$5,2 millones en Expocomer

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Durante la feria Expocomer 2026, se concretaron 107 citas de negocios con compradores internacionales, abriendo nuevas puertas de negociación.

Por revistaeyn.com El Ministerio de Economía de Guatemala informó que dieciocho empresas nacionales llevaron lo mejor de su oferta la feria Expocomer, generando una proyección de negocios por 40,2 millones de quetzales, unos US$$5,27 millones, reportada por las empresas que integraron el Pabellón Guatemala. Expocomer se trata de uno de los encuentros empresariales más importantes de la región, lo que permite a las autoridades proyectar al país en varios aspectos relevantes y que serán vitales para el crecimiento de la economía.

Durante la feria se concretaron 107 citas de negocios con compradores internacionales, abriendo nuevas puertas para que los productos guatemaltecos sigan ganando espacio en el continente americano. Salsas, aderezos, snacks saludables, artículos para decoración del hogar y accesorios para dama fueron los productos más buscados. El Expocomer es un espacio que busca promover la internacionalización de empresas lideradas por mujeres con planes de negocio orientados a la exportación.