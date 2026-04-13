FOX adquiere la programación y producción de Tigo Sports para Centroamérica

Empresas & Management

Se anunció que el Canal FOX para la región será lanzado en mayo con una oferta que combina contenido local con derechos internacionales.

Por revistaeyn.com Tigo Centroamérica y FOX Latinoamérica anunciaron un acuerdo bajo el cual FOX adquirirá el contenido deportivo local de Tigo Sports, un portafolio de derechos locales, capacidades de producción y talento en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Como resultado de esta transacción, los clientes de Tigo Centroamérica se beneficiarán de una oferta deportiva mejorada que combina contenido local sólido con un portafolio internacional.

En la parrilla de contenido se incluyen algunas de las ligas más destacadas del mundo como la Premier League, UEFA Europa League, Bundesliga (a partir de la temporada 2026–27), Saudi Pro League y Liga MX, así como más de 800 eventos deportivos en directo anuales en disciplinas como béisbol, deportes de motor y artes marciales mixtas. "El deporte es una parte fundamental de nuestra propuesta de valor para los clientes en Centroamérica, y estamos comprometidos a mejorar continuamente esa experiencia", dijo Luciano Marino, vicepresidente de B2C en Millicom.