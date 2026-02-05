Matriz de Google y YouTube ganó US$132.170 millones en el ejercicio 2025, un 32 % más

Alphabet, la matriz de Google y YouTube, reportó un beneficio neto de US$132.170 millones en el ejercicio 2025, un 32 % más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de US$402.836 millones, un 15 % más interanual, cifra de la cual unos US$60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube, según un comunicado.

"Nuestras inversiones e infraestructura de IA están impulsando los ingresos y el crecimiento en todas partes", dijo citado el máximo ejecutivo, Sundar Pichai, que anunció un mayor gasto de capital en 2026 para "cumplir con la demanda de los clientes y capitalizar las crecientes oportunidades".

Los resultados de Alphabet llegan en un momento en que las acciones tecnológicas y el sector de la inteligencia artificial están bajo una enorme presión. Una fuerte rotación de nombres de software debido al impacto percibido de los productos de IA en estas empresas, junto con renovadas preocupaciones por las valoraciones elevadas y los planes de gasto masivos, ha afectado a Wall Street.