México alerta por riesgo de accidente en 498 motocicletas Harley-Davidson

POR EFE

La oficina de protección al consumidor de México hizo este sábado un llamado a revisar siete modelos de motocicletas Harley-Davidson por riesgos de accidente asociados con un fallo en el amortiguador trasero en 498 unidades.

En un comunicado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que el llamado a revisión aplica para los modelos FLHC año 2018, FLHCS año 2018, FLHCSANV año 2018, FLDE año 2018, FXLRS año 2020, FLHCSANV (120th Anniversary) año 2023 y FXLRST año 2024.

La Profeco detalló que el riesgo consiste en "el soporte del montaje del ajustador de precarga del amortiguador trasero pueda fracturarse con el uso normal".