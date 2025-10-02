México emite alerta de fallos en más de 8.000 automóviles marca Ford

POR EFE

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, junto con la marca automovilística Ford, emitieron este domingo una alerta por fallo en la cámara de visión trasera en 8.375 automóviles del modelo Maverick, del 2022 a 2024.

En un comunicado, la Profeco precisó que el problema de seguridad se presenta en "la cámara de visión trasera que muestra una imagen congelada en la pantalla mientras el vehículo se encuentra en reversa, generando una representación falsa de donde se encuentra el auto en relación con sus alrededores".

La dependencia advirtió que este fallo "podría ocasionar un riesgo de accidente, colisión o mal funcionamiento".