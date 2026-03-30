Microsoft integra modelos de OpenAI y Anthropic en su IA

POR EFE

Microsoft anunció este lunes el lanzamiento de 'Critique' (Crítica), que permite a su agente de investigación de Copilot, la IA de la empresa, obtener resultados tanto del modelo ChatGPT, de OpenAI, como del modelo Claude, de Anthropic, para cada respuesta, en lugar de depender de un único modelo.

Hasta ahora, la mayoría de los flujos de trabajo de IA dependían de un solo motor para planificar, buscar información y redactar. Con la nueva arquitectura de Microsoft, las responsabilidades se dividen entre dos "socios" de IA.

El modelo de OpenAI se encarga de la exploración profunda y la redacción del borrador y el de Anthropic actúa como revisor crítico, validando las afirmaciones del primero, verificando las fuentes y mejorando la estructura antes de entregar el informe final.

Este sistema de "doble verificación" entre competidores del sector busca reducir sesgos y errores factuales, conocidos como "alucinaciones", permitiendo que un modelo identifique posibles fallos en el razonamiento del otro.