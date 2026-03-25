OpenAI anuncia que descontinúa la plataforma de video Sora

Por revistaeyn.com
OpenAI está descontinuando su herramienta de generación de video Sora, informó la compañía el martes, en un movimiento sorpresivo del creador de ChatGPT mientras afina su enfoque en ofertas empresariales de cara a una posible salida al mercado más adelante este año.
“Nos despedimos de Sora... sabemos que esta noticia es decepcionante”, señaló el equipo de Sora en una publicación en la red social X, agregando que más adelante se compartirán los plazos para la aplicación y la API, así como detalles sobre la preservación del trabajo de los usuarios.
El anuncio se produce apenas un día después de que OpenAI publicara una entrada de blog sobre los estándares de seguridad de Sora.
Con la descontinuación de Sora, OpenAI también pondrá fin a su asociación con Disney, anunciada en diciembre. Un portavoz de Disney indicó que el gigante de los medios respeta “la decisión de OpenAI de salir del negocio de generación de video y de cambiar sus prioridades hacia otros ámbitos”.
Como parte del acuerdo de tres años, Disney tenía previsto invertir US$1.000 millones en OpenAI y permitir a la startup de inteligencia artificial utilizar personajes de las franquicias Star Wars, Pixar y Marvel en Sora.
Un equipo de Disney estaba trabajando con el equipo de Sora de OpenAI la noche anterior, cuando la empresa de entretenimiento se enteró de que su socio estaba “reorientando su estrategia”, según una fuente familiarizada con el asunto.
OpenAI presentó Sora por primera vez a inicios de 2024, sorprendiendo al mundo con un software capaz de generar videos con calidad similar a la de producciones cinematográficas a partir de indicaciones de texto. El lanzamiento impulsó a empresas de IA en Estados Unidos y China a acelerar el desarrollo de sus propios modelos de generación de video.
La compañía lanzó la aplicación independiente de Sora en septiembre de 2025, permitiendo a los usuarios crear y compartir videos generados por IA, que podían elaborarse a partir de contenido con derechos de autor y difundirse en plataformas similares a redes sociales.
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, comunicó los cambios al personal, señalando que la empresa eliminaría gradualmente los productos que utilizan sus modelos de video.
Además de la aplicación para consumidores, OpenAI también descontinuará una versión de Sora para desarrolladores y no dará soporte a la funcionalidad de video dentro de ChatGPT, añadió el reporte.
La medida se produce en medio de una presión creciente sobre OpenAI para reforzar sus productos empresariales y de programación, en un contexto de competencia cada vez más intensa por parte de startups rivales de IA y grandes empresas tecnológicas.
El enfoque de Anthropic en entrenar sus modelos en programación ha ayudado a que su producto Claude Code gane una fuerte adopción entre desarrolladores, otorgándole a la compañía una ventaja frente a competidores como OpenAI en el mercado de inteligencia artificial empresarial.
Con información de Reuters