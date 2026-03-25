OpenAI anuncia que descontinúa la plataforma de video Sora

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El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, comunicó los cambios al personal, señalando que la empresa eliminaría gradualmente los productos que utilizan sus modelos de video.

Por revistaeyn.com OpenAI está descontinuando su herramienta de generación de video Sora, informó la compañía el martes, en un movimiento sorpresivo del creador de ChatGPT mientras afina su enfoque en ofertas empresariales de cara a una posible salida al mercado más adelante este año. “Nos despedimos de Sora... sabemos que esta noticia es decepcionante”, señaló el equipo de Sora en una publicación en la red social X, agregando que más adelante se compartirán los plazos para la aplicación y la API, así como detalles sobre la preservación del trabajo de los usuarios.

El anuncio se produce apenas un día después de que OpenAI publicara una entrada de blog sobre los estándares de seguridad de Sora. Con la descontinuación de Sora, OpenAI también pondrá fin a su asociación con Disney, anunciada en diciembre. Un portavoz de Disney indicó que el gigante de los medios respeta “la decisión de OpenAI de salir del negocio de generación de video y de cambiar sus prioridades hacia otros ámbitos”. Como parte del acuerdo de tres años, Disney tenía previsto invertir US$1.000 millones en OpenAI y permitir a la startup de inteligencia artificial utilizar personajes de las franquicias Star Wars, Pixar y Marvel en Sora.