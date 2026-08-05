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Moderados resultados para McDonald´s y Disney en la primera parte del año

Para las dos compañías los datos muestran crecimientos conservadores que no llegan a las dos dígitos. No obstante, el balance de los resultados de sus diferentes operaciones mantiene la expectativa positiva en Wall Street.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La cadena estadounidense de comida rápida McDonald’s obtuvo un beneficio neto de US$4.345 millones en el primer semestre de 2026, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, anunció la compañía este martes. En tanto, el gigante del entretenimiento The Walt Disney Company ganó US$7.287 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 34,2% menos interanual, de acuerdo con lo informado por la corporación este miércoles.

Fundamentos detrás de los números

En el caso de la cadena de fast food, registró ingresos de US$13.616 millones en el primer semestre, un 6% más interanual, mientras que el beneficio operativo creció un 7%, hasta US$6.292 millones. Las ventas comparables globales aumentaron un 1,3% entre abril y junio. En Estados Unidos avanzaron un 0,8%, impulsadas por un mayor gasto medio por cliente y una mejora en la combinación de productos, según el informe corporativo, aunque el número de visitantes a sus establecimientos descendió respecto al año anterior. Japón lideró el crecimiento internacional. Los mercados internacionales operados directamente por la compañía registraron un crecimiento de las ventas comparables del 1,5%, con Alemania, Australia y el Reino Unido entre los principales impulsores. En los mercados internacionales con licencia, donde se incluyen buena parte de los países de Latinoamérica, las ventas comparables crecieron un 1,9%, impulsadas por Japón, aunque China siguió registrando ventas comparables negativas, agrega la nota. El consejero delegado, Chris Kempczinski, afirmó en el comunicado que la estrategia de McDonald’s "está funcionando en todo el mundo", pero admitió que la empresa quiere acelerar su crecimiento en EE.UU., donde "hay margen para elevar el listón". Las acciones del gigante de la comida rápida subían un 1,3% tras la apertura de Wall Street, este miércoles.

Qué pasó en el caso de Disney