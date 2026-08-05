Moderados resultados para McDonald´s y Disney en la primera parte del año

Por: Revistaeyn.com - Agencias
La cadena estadounidense de comida rápida McDonald’s obtuvo un beneficio neto de US$4.345 millones en el primer semestre de 2026, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, anunció la compañía este martes.
En tanto, el gigante del entretenimiento The Walt Disney Company ganó US$7.287 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 34,2% menos interanual, de acuerdo con lo informado por la corporación este miércoles.
Fundamentos detrás de los números
En el caso de la cadena de fast food, registró ingresos de US$13.616 millones en el primer semestre, un 6% más interanual, mientras que el beneficio operativo creció un 7%, hasta US$6.292 millones.
Las ventas comparables globales aumentaron un 1,3% entre abril y junio. En Estados Unidos avanzaron un 0,8%, impulsadas por un mayor gasto medio por cliente y una mejora en la combinación de productos, según el informe corporativo, aunque el número de visitantes a sus establecimientos descendió respecto al año anterior.
Japón lideró el crecimiento internacional. Los mercados internacionales operados directamente por la compañía registraron un crecimiento de las ventas comparables del 1,5%, con Alemania, Australia y el Reino Unido entre los principales impulsores.
En los mercados internacionales con licencia, donde se incluyen buena parte de los países de Latinoamérica, las ventas comparables crecieron un 1,9%, impulsadas por Japón, aunque China siguió registrando ventas comparables negativas, agrega la nota.
El consejero delegado, Chris Kempczinski, afirmó en el comunicado que la estrategia de McDonald’s "está funcionando en todo el mundo", pero admitió que la empresa quiere acelerar su crecimiento en EE.UU., donde "hay margen para elevar el listón".
Las acciones del gigante de la comida rápida subían un 1,3% tras la apertura de Wall Street, este miércoles.
Qué pasó en el caso de Disney
Según un comunicado publicado este miércoles antes de la apertura de Wall Street, el conglomerado tuvo una facturación acumulada de US$76.397 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 6 % más.
En el tercer trimestre, el más seguido por los analistas, Disney obtuvo un beneficio neto de US$2.638 millones (un 49,9% menos interanual) y unos ingresos de US$25.248 millones (un 7% más).
De esos ingresos, US$11.345 millones correspondieron al área de entretenimiento y US$9.968 millones a la de experiencias. En tanto, la compañía superó las expectativas de Wall Street en cuanto a beneficios, pero quedó ligeramente por debajo de las estimaciones de ingresos.
"A nivel nacional, nos está yendo muy bien en este momento", declaró a CNBC el director financiero de Disney, Hugh Johnston, quien señaló que la afluencia a los parques en EE. UU. aumentó un 3% y el gasto por persona creció un 4%.
Por otro lado, el negocio de streaming de entretenimiento de Disney (compuesto principalmente por Disney+ y Hulu) volvió a registrar ganancias. Los ingresos de este segmento aumentaron un 11%, hasta los US$5.530 millones, durante el trimestre.
Las acciones de Disney subieron aproximadamente un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado.