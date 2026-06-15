MYKA suma un nuevo territorio y llega a Costa Rica

Por revistaeyn.com
La franquicia MYKA llega a un territorio más en Centroamérica: Costa Rica.
Fundada en Madrid en 2023 por Natalia Morales y Javier Ezquerro, MYKA nació con el objetivo de transformar la categoría del yogurt helado mediante una propuesta basada en autenticidad, calidad y una experiencia diferenciada.
En poco más de dos años, la marca ha experimentado un acelerado crecimiento internacional y actualmente suma más de 240 franquicias firmadas en 23 países.
La nueva ubicación en Avenida Escazú, proyecto de Portafolio Inmobiliario, representa el ingreso oficial de MYKA al mercado costarricense.
“Costa Rica cuenta con consumidores cada vez más interesados en productos diferenciados, ingredientes de calidad y experiencias gastronómicas innovadoras. Vimos una gran oportunidad para acercar la experiencia MYKA a una comunidad que valora este tipo de propuestas”, señalaron Morales y Ezquerro, fundadores de MYKA.
La firma se distingue por elaborar diariamente su Greek Frozen Yogurt en cada tienda mediante una receta propia que combina yogur griego artesanal y kéfir de alta calidad. Además, cada establecimiento cuenta con su propio obrador y una selección de más de 30 toppings gourmet, entre ellos baklava, compotas artesanales, mieles premium y frutos secos cuidadosamente seleccionados.
Quienes visiten este nuevo local podrán disfrutar de una experiencia inspirada en el estilo de vida mediterráneo, en un espacio moderno y acogedor diseñado para compartir con amigos y familia.
La operación en Costa Rica se desarrolla bajo un modelo de franquicia y contribuirá a la generación de empleo local tanto de forma directa como indirecta, mediante la contratación de proveedores, servicios y aliados comerciales nacionales.