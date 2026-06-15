MYKA suma un nuevo territorio y llega a Costa Rica

Por revistaeyn.com

La franquicia MYKA llega a un territorio más en Centroamérica: Costa Rica.

Fundada en Madrid en 2023 por Natalia Morales y Javier Ezquerro, MYKA nació con el objetivo de transformar la categoría del yogurt helado mediante una propuesta basada en autenticidad, calidad y una experiencia diferenciada.

En poco más de dos años, la marca ha experimentado un acelerado crecimiento internacional y actualmente suma más de 240 franquicias firmadas en 23 países.

La nueva ubicación en Avenida Escazú, proyecto de Portafolio Inmobiliario, representa el ingreso oficial de MYKA al mercado costarricense.