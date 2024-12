Entrevista exclusiva: Juan Luis Bosch asume nuevo liderazgo dentro de CMI

Por José A. Barrera / Christa Bollman - revistaeyn.com

El empresario guatemalteco Juan Luis Bosch Gutiérrez asume una nueva posición dentro de la Corporación Multi Inversiones (CMI), ahora como Chairman de la Junta Directiva del grupo empresarial.

Bosch Gutiérrez fungía hasta hace poco como Presidente Chairman de CMI Capital, una agrupación enfocada en proyectos de inversión como generación de energía renovable; desarrollo de proyectos inmobiliarios y negocios de servicios financieros, labor que fue asumida por su hermano Felipe Bosch.

El cambio no es sorpresivo dentro de la empresa, ya que responde a un plan ordenado y plasmado dentro de los estatutos de la Corporación. Bosch Gutiérrez reconfirmó este jueves (05-12-24) a Estrategia & Negocios sobre el proceso: “No he salido de CMI, pero la gobernanza cambia. Me siento muy contento porque es un proceso que hemos seguido por muchos años: la implementación de nuestra carta magna. Lamentablemente el tiempo pasa y yo soy el más grande. Tengo que ser el primero al que le toca cumplir”.

En la más reciente entrevista con Estrategia & Negocios, en ciudad de Guatemala, Bosch reiteró que el mayor legado que deja en CMI es la unidad de la empresa familiar, lo que conlleva los relevos ordenados.