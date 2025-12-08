No todo es felicidad para Messi: brilla en el fútbol, pero en los negocios...

Por revistaeyn.com

El futbolista argentino Lionel Messi es un crack en la cancha de juego, pero en los negocios está sorteando jugadas para mejorar la racha.

El astro argentino pierde millones de dólares en su negocio inmobiliario. En su último balance, la firma Rostower mostró resultados negativos: reportó pérdidas del orden de los US$ 8.740.000 en 2024, un 300% más que el año anterior.

Pese a generar ingresos por alquileres y otras rentas por alrededor de US$ 8.270.000, la revalorización de sus propiedades sufrió un ajuste negativo cercano a US$ 6.760.000, lo que provocó un fuerte impacto en su patrimonio.

Actualmente, el valor bursátil de la empresa —que agrupa inversiones residenciales y comerciales— supera los US$ 259.000.000.