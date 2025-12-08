No todo es felicidad para Messi: brilla en el fútbol, pero en los negocios...

Por revistaeyn.com
El futbolista argentino Lionel Messi es un crack en la cancha de juego, pero en los negocios está sorteando jugadas para mejorar la racha.
El astro argentino pierde millones de dólares en su negocio inmobiliario. En su último balance, la firma Rostower mostró resultados negativos: reportó pérdidas del orden de los US$ 8.740.000 en 2024, un 300% más que el año anterior.
Pese a generar ingresos por alquileres y otras rentas por alrededor de US$ 8.270.000, la revalorización de sus propiedades sufrió un ajuste negativo cercano a US$ 6.760.000, lo que provocó un fuerte impacto en su patrimonio.
Actualmente, el valor bursátil de la empresa —que agrupa inversiones residenciales y comerciales— supera los US$ 259.000.000.
Desde 2013, el argentino lidera Rostower, una empresa inmobiliaria que a fines del año pasado se transformó en una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión, comenzando a cotizar en la Bolsa de Portfolio Stock Exchange. Con ese cambio, la compañía dejó de pagar el impuesto de sociedades. Aun así, está obligada a repartir al menos el 80 % de sus beneficios en dividendos.
Su portafolio incluye departamentos en zonas exclusivas de Barcelona, un dúplex en Londres, un piso de más de 395 m2 en París, una vivienda en Ibiza, además de oficinas en Cataluña, en Sitges, Castelldefels y el edificio Rostower en el barrio Eixample, en Barcelona. También cuenta con hoteles en España.
Hasta hace poco esos hoteles operaban bajo la marca MIM, en alianza con un grupo hotelero. Sin embargo, Meliá asumió el control y los incorporó a su colección "The Meliá Collection".
Y como jugada de gol, a pesar del mal trago con su firma inmobiliaria, el futbolista rosarino recoge buenos resultados en este último en mención.